Los ‘Jueves de Teatro’ busca reconectar a Mazatlán con su escena local

MAZATLÁN._ En tiempos donde la prisa cotidiana parece desplazar los espacios de encuentro, un grupo de creadores escénicos apuesta por encender nuevamente las luces del escenario.

Bajo la premisa de “regresar el teatro al teatro”, nace “Jueves de Teatro”, un proyecto independiente que tendrá como sede el Teatro Antonio Haas, y que busca consolidar una cartelera constante, diversa y de calidad, capaz de reconectar al público mazatleco con las artes escénicas.

La iniciativa arranca con tres propuestas que dialogan desde distintas miradas. La primera es La Pequis, un monólogo protagonizado por una mujer de alta alcurnia que incursiona en el mundo digital para compartir consejos sobre el “buen vivir”.

Con tintes de comedia y una dosis de ironía, la obra cuestiona la congruencia entre el discurso y la vida personal.

El montaje, respaldado por el estímulo PECDA, reúne el texto de Jorge Fábregas y la dirección de Lucía Cortés y Verónica Sanmiguel, con la actuación de Eva Audelo, cuyo trabajo ha sido reconocido dentro del teatro local. Tras presentarse en Ciudad de México y Guadalajara, llega por primera vez a Mazatlán.

La segunda pieza, Mi abuela bordó las orillas del mar, se instala en la memoria y el linaje femenino. Cuatro mujeres de distintas generaciones entrelazan sus historias a través del bordado, en una narrativa que reflexiona sobre el cuidado, la herencia y la resistencia.

Con actuaciones de Julia Rocha, Ángela Camacho, Ariana Ochoa y Estela Alanís, el montaje, estrenado en noviembre pasado, regresa tras una favorable recepción del público.

El tercer proyecto, Ruta Jabalíes, se estrenará en mayo y propone un acercamiento escénico a uno de los episodios más dolorosos de la historia del puerto: el trenazo de 1996.

A partir del testimonio de Julián Dozal, la obra reconstruye la memoria colectiva desde un proceso de laboratorio escénico, con un elenco joven que explora diversos lenguajes.

El montaje cobra especial relevancia al cumplirse tres décadas de aquel suceso que marcó a la ciudad.Estas dos últimas propuestas están bajo la dirección de Teresa Díaz del Guante, dramaturga y creadora escénica reconocida a nivel nacional.

Su participación refuerza el carácter artístico del proyecto, que busca no sólo exhibir obras, sino generar comunidad.

El programa de “Jueves de Teatro” apuesta por la permanencia, ya que habrá funciones semanales que permitan formar públicos y ofrecer un espacio rentable y accesible para los grupos locales.

Más que una cartelera, se plantea como un punto de encuentro donde el teatro vuelva a ser un lugar para dialogar, reír y reflexionar.

Las funciones iniciarán el 16 de abril. Los boletos estarán disponibles en taquilla y a través de redes sociales del colectivo Se Compra Viento. La invitación está abierta.