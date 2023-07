Los mazatlecos Julio Zataráin y Carlos Daniel López ganan la beca PECDA Sinaloa 2023.

La Secretaría de Cultura, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, dieron a conocer los resultados de la convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa 2023, con 35 proyectos seleccionados en las diversas categorías, mediante un jurado especializado en cada una de ellas.

El apoyo económico total será de 2 millones 470 mil pesos distribuidos en los diferentes proyectos presentados por los beneficiados.

El propósito es ofrecer mejores condiciones para la realización de proyectos creativos que contribuyan a mejorar la calidad de los contenidos artísticos y culturales en el estado de Sinaloa,

“Es la lista de los 35 proyectos seleccionados por el jurado del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa, con una bolsa de 2 millones 470 mil pesos resultado del concurso de la Federación y el gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya ha desarrollar este año”, se lee en las redes sociales de Juan Salvador Avilés,director del ISIC.

En la categoría de Letras fueron seleccionados, “El agrio andar del corazón”, por Julio César Zatarain Reyes; “Grita un lugar su ausencia”, de Jorge Luis Mendívil Ayala; “Culichi City blues”, de Doris Yareli Salazar Martínez, y “Lengua de tierra”, de Valentín Eduardo Sánchez Soto.

“Al haber obtenido este estímulo a la creación sólo puedo decir que me emociona crear algo nuevo, emprender ese viaje de la creación, comenzar a meterme en el mundo de los personajes y conocer espacios nuevos, es emocionante porque vives con ellos y aunque tú mismo eres el que los inventa, el que controla sus formas de pensar y de actuar, ellos cobran vida que parece que no terminas por conocerlos. Eso es lo más emocionante para mí, es como vivir dos vidas en dos mundos distintos, la real donde escribo y la que estoy inventando”, dijo el escritor Julio Zataráin.

“Y también está el lado del compromiso con la comunidad, pues es una beca estatal, que realza el folclore sinaloense a través de sus artistas. Pienso en lo que a mí me gustaría leer, la literatura que me gustaría que existiera en Mazatlán y representará al Estado y a México, entonces me doy la tarea de hacerla. El proyecto se llama ‘El agrio andar del corazón’ y se trata de dos amigos de toda la vida que al llegar a la adolescencia comienzan a tocar música regional, encuentran la fama local pero entre el contexto de donde viven, las malas decisiones, los vicios y problemas sentimentales, ocasionan una vertiginosa caída de sus vidas”, explicó.

Mientras que en Medios audiovisuales y alternativos fueron seleccionados, “Al otro lado del mar”, por Graciela Ríos Vásquez; “Solarigrafías del puerto”, por Carlos Daniel López Bravo, y “Héctor Chávez, encuentros con la danza en Sinaloa”, por Eutimio Inzunza Guzmán.

Solarigrafía es un concepto y una práctica fotográfica basadas en la observación del recorrido del sol en el cielo, diferente en los distintos lugares de la tierra y su efecto en el paisaje, captados mediante un procedimiento específico que combina fotografía estenopeica y tratamiento digital, las cámaras de lata se colocan en un punto fijo donde se quedan capturando el paso del sol por una larga cantidad de días.