Los momentos decisivos

La forma de reaccionar ante las ofensas y las traiciones separa o une a las familias; cuando se abren al perdón fortalecen su amor.

Es un misterio el corazón

El corazón humano tiene honduras y misterios que guarda, capaz de las cosas más abominables como de las más admirables, capaz de convertir el odio en amor, de perdonar y de maldecir, de abrazar y de traicionar, de crear lazos que ni la muerte separa, capaz de olvidar pronto los favores recibidos.

No exageramos al afirmar que las crisis de violencia son crisis de amor. Cuando falta el amor falta el componente que une y restaura a las personas, a sí mismas, a la sociedad. La violencia agrede, el amor recompone los inevitables conflictos. Quien se ama de verdad merece y busca el amor, al que no le falta amarse.

Las crisis de identidad

Las crisis de amor son dolorosas, especialmente “cuando nos separen a ti de mí, y a mí de ti, de ese yo cuyo mío eras tú” escribe el poeta inglés Robert Graves. Lo doloroso, aparte de la separación, es perder el sustento de la identidad, especialmente cuando está sostenida en el otro, cuando ya no está o cuando ya no quiere estar. No es fácil asimilarlo.

La crisis de identidad nos da la oportunidad de replantearnos, de ir más a fondo para descubrirnos. De ver, aceptar y reconocer lo que hemos ocultado, lo que antes negábamos, de abrazar lo que no nos gusta ni hemos querido indagar quizás por miedo y descubrir maravillas.

Nos indica de qué estamos hechos y desnuda el alma, la desnudez ayuda a bajarle a la presunción y reducir el falso orgullo de ser merecedores.

Dichoso el que abraza su desnudez porque se abraza a sí mismo tal como se ve en ese momento. Lo que alcanzamos a ver de nosotros no reduce ni comprende nuestro ser entero. Ese ser camina al lado, misterioso, portentoso, inefable.

Podemos etiquetarnos, pero esa etiqueta no nos representa. El juicio, la etiqueta que nos ponemos y le colgamos a alguien, lo reduce. La conducta misma en un momento dado no nos comprende pero resulta decisiva.

Somos tan propensos a juzgar por eso sufrimos de más y hacemos sufrir a otros. Todo intento de enjuiciarnos termina reduciéndonos al tamaño de nuestra cabecita. En la medida en que ampliamos nuestro corazón comprendemos más y caben mejor los demás.

Las huellas del tiempo.

Alguien que ha sido maltratado desde niño es probable que tenga una imagen distorsionada de sí mismo. Esa imagen se refuerza con la repetición, y la repetición va formando una creencia personal que cala dentro y condiciona. Solemos actuar de acuerdo a la imagen que creemos y la proyectamos.

No resulta del todo fácil cambiar una imagen acostumbrada ni cambiar una creencia a no ser que el peso de las evidencias, la desnudez, una fuerte crisis, el dolor, nos abran los ojos. Benditas crisis son estas.

La autoestima refleja esa creencia y esa imagen íntima. Cambiarla por decreto sería temerario. Tiene uno que desnudarse de esa vieja creencia y la conducta reflejar nuevos comportamientos que refuercen esa nueva imagen.

La autoestima se refuerza con obras son amores, no solo con creencias. Viéndolo para creer, pero creyéndolo para ser.

Las rupturas esperanzadoras