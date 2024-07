Es relativamente fácil creer en la prosperidad, pero en la adversidad la fe se pone a prueba. Anoche un amigo me comentó que le compuso una canción a otro para animarlo ya que en pocos días perdió todo lo que más amaba. Su madre, la abuela del bebé, lo cargaba en sus brazos cuando éste murió súbitamente. A la abuela asustada le dio un infarto fatal; su esposa, ambos jóvenes, le reclamó porqué lloraba más a su madre que al bebé, y quizás le culpaba, al poco tiempo lo abandonó. Así me contó la historia.

Crisis de credibilidad

Más que analgésicos y libros de autoayuda necesitamos alimentar la fe cotidiana con pensamientos y actos de fe que nos eleven. La fe en el cónyuge fortalece la relación, la fe manifestada en los hijos les inocula debajo de la piel la seguridad en sí mismos, cuando ésta falta en la niñez y adolescencia dificulta la autoestima en la adultez porque la autoestima se siente, viene de adentro como un buen perfume.

Esa sensación de carencia no se llena solo con conocimientos ni terapias que ayudan. La certeza de sentir es más contundente que el conocimiento, la sensación informa en el acto una vivencia real, el conocimiento en cambio suele ser información o certezas que se las lleva el viento como las hojas del árbol. El amor genuino se siente y se manifiesta en los actos. Las palabras no suplen la certeza de sentirse querido aunque ayudan. Obras son amores.

Fe con obras

Santiago el apóstol escribió “tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te mostraré mi fe”. Según voy aprendiendo, la autoestima requiere la certeza de las obras de amor... hechas por uno mismo. No basta solo convencerse, ni creerlo, uno se convence como el chinito “milando” como uno mismo procura actos de amor hacia sí mismo y a los demás manifestados en detalles.

La fe sobrenatural

La mejor de todas los tipos de fe es la sobrenatural, esta fe está encima de lo natural, S. Agustín menciona que “se cree lo que no se ve”, ella es regalada y causa la certeza de sentirse querido profundamente por Dios próximo e inmediato.

Si reflexionas un poco, tu existencia es regalada y la mantiene en su mano de un Ser que se subsiste a sí mismo, tus padres participaron pero no te crearon, si Él quita su mano caeríamos allá abajo en el profundo y negro abismo de la nada.

Quienes han experimentado ese vacío existencial ante la proximidad de la muerte o al sentir la radical insuficiencia, pueden experimentar la absoluta necesidad de Dios para sostenerse y no esfumarse; esa necesidad no se aprecia en el día al sentirnos autosuficientes, ni en los jóvenes. El tamaño de la angustia revela la falta de fe.

Las caricias de la fe

La fe provee caricias entrañables. Cada niño nace con un pan bajo el brazo, la Providencia se manifiesta en mil detalles cotidianos, pero se nota más en las carencias, quien salva su vida o sale de una seria dificultad se vuelve más agradecido y humilde al reconocer su nula o poca participación en ello. Incluso al detener el auto un instante sin pensarlo pasa un “motoloco” que iba a estrellarse con nosotros. Una mano invisible nos mueve pero no solemos percibirla.

Por la fe uno va comprendiendo también que los sucesos dolorosos traen consigo bendiciones, para verlas necesitamos los ojos de la fe.

Pedro al ser atropellado un tipo fuerte, rubio, de ojos claros lo sostuvo de la cabeza reconfortándolo diciéndole que estaría bien; al levantarse sin quebrantos volteó para agradecérselo pero no lo veía, preguntó por él a los que lo rodearon, nadie lo vio en absoluto. Él que no era un gran creyente me dijo con seguridad que fue su ángel custodio.

¿Tu ángel custodio?

Al mío le llamo Pablo, esta semana me resolvió dos asuntos porque acudí a él con la certeza de que me va a ayudar y que me escucha, y ahorita para lucirse me ayudó a evitar un muy serio accidente en casa. La devoción al ángel custodio de cada uno vale mucho. Trátalo y verás.

Es un milagro despertar sano cada día, la gente espera milagros extraordinarios cuando abundan los ordinarios, quien tiene fe ve más claro y lejos.

En este momento su amigo que escribe esto necesita dar un salto de fe, con su apoyo moral, con sus consejos en el correo de arriba, saldremos adelante. Gracias de antemano.