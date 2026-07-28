Los sinaloenses Cecilia Antelo y Luis Cornejo participarán en el Concurso ORFEO en Costa Rica

Los cantantes líricos sinaloenses Cecilia Antelo (soprano) y Luis Cornejo (tenor), destacados egresados del Taller de Ópera de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura, participarán del 24 al 29 de agosto de 2026 en el ORFEO, Concurso de Canto Lírico de América, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica.
El certamen es considerado el segundo más importante de todo el continente americano, únicamente por detrás del célebre concurso del Metropolitan Opera House de Nueva York.
Creado en 2016 como una iniciativa de carácter filantrópico impulsada por su presidente, Luigi Sansonetti, ORFEO celebra este año una década de trabajo continuo, consolidándose en su quinta edición como una plataforma internacional que genera oportunidades reales para jóvenes cantantes y promueve el desarrollo del arte lírico más allá de fronteras y limitaciones económicas.
Ofrecerán Conciertos con Causa: “Dos voces, un destino”
Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los jóvenes talentos con los gastos de transporte y hospedaje en San José, el Ayuntamiento de Ahome a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, (IMAC) de Ahome ha organizado dos conciertos especiales en la ciudad de Los Mochis, el primero de ellos este viernes 31 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en el Museo Regional del Valle del Fuerte (Sala Ernesto García Gómez) y el segundo el sábado 1 de agosto de 2026, también a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Los Mochis (Sala de Conciertos Adolfo Hernández de la Mora), con cuota de cooperación de 100 pesos.
Plataforma Continental de Excelencia Vocal
Desde su primera edición, ORFEO ha reunido a destacados intérpretes provenientes de países como Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile. Los participantes se someten a un riguroso proceso artístico enfocado en el repertorio clásico (ópera, oratorio y canción de concierto) siguiendo los más altos estándares internacionales.
“Más que un concurso, ORFEO se ha convertido en un punto de encuentro donde el talento, la disciplina y la visión artística convergen para impulsar nuevas trayectorias en el ámbito lírico internacional, promoviendo la integración de América a través del arte”.
Uno de los elementos más destacados de esta quinta edición es la presencia de un jurado internacional de primer nivel, presidido por el reconocido bajo-barítono italiano Ildebrando D’Arcangelo, figura de referencia en la ópera mundial con presentaciones en recintos históricos como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York y la Royal Opera House de Londres.
Además de las oportunidades de proyección profesional, el concurso otorga premios en efectivo a los tres primeros lugares, reconocimientos especiales y la prestigiosa estatuilla ORFEO, símbolo de excelencia y compromiso con el arte vocal.
Cecilia Antelo ha sido integrante del Taller de Ópera de Sinaloa entre 2024 y 2026 bajo la dirección del maestro José Manuel Chú. Durante este periodo se ha consolidado como una joven intérprete con una sólida formación técnica, destacada experiencia en escenario y un firme compromiso con el panorama vocal mexicano.
El tenor Luis Cornejo formó parte de las filas del TAOS de 2019 a 2021 y actualmente cursa la sexta generación del reconocido México Opera Studio (MOS). Recientemente debutó el papel de Marco Antonio en la ópera rescatada Cleopatra, del compositor mexicano Melesio Morales, así como el rol del Dr. Cajus en Falstaff, la emblemática obra de Giuseppe Verdi.