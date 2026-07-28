Los sinaloenses Cecilia Antelo y Luis Cornejo participarán en el Concurso ORFEO en Costa Rica

Los cantantes líricos sinaloenses Cecilia Antelo (soprano) y Luis Cornejo (tenor), destacados egresados del Taller de Ópera de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura, participarán del 24 al 29 de agosto de 2026 en el ORFEO, Concurso de Canto Lírico de América, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. El certamen es considerado el segundo más importante de todo el continente americano, únicamente por detrás del célebre concurso del Metropolitan Opera House de Nueva York. Creado en 2016 como una iniciativa de carácter filantrópico impulsada por su presidente, Luigi Sansonetti, ORFEO celebra este año una década de trabajo continuo, consolidándose en su quinta edición como una plataforma internacional que genera oportunidades reales para jóvenes cantantes y promueve el desarrollo del arte lírico más allá de fronteras y limitaciones económicas.

Luis Cornejo

Cecilia Antelo

Ofrecerán Conciertos con Causa: “Dos voces, un destino” Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los jóvenes talentos con los gastos de transporte y hospedaje en San José, el Ayuntamiento de Ahome a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, (IMAC) de Ahome ha organizado dos conciertos especiales en la ciudad de Los Mochis, el primero de ellos este viernes 31 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en el Museo Regional del Valle del Fuerte (Sala Ernesto García Gómez) y el segundo el sábado 1 de agosto de 2026, también a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Los Mochis (Sala de Conciertos Adolfo Hernández de la Mora), con cuota de cooperación de 100 pesos.

Dos conciertos se llevarán a cabo en Los Mochis para recaudar fondos para el traslado y hospedaje en Costa Rica.