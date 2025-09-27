Los sinaloenses Karina Castillo y Alfonso Orejel, finalistas del Premio Filiberto 2025

Tras recibir 423 postulaciones de obras publicadas durante 2024, el jurado ha seleccionado como finalistas a tres destacadas voces de la narrativa contemporánea: la mazatleca Karina Castillo, con Alma fría; el mochiteco Alfonso Orejel, con Dios no escucha el chillido de los cerdos, y Magali Velasco, con Cocodrilos.

El misterio y la crítica social que caracterizan a la novela negra vuelven a tomar protagonismo con el anuncio de los finalistas del Premio Filiberto 2025, uno de los galardones más destacados del género en el país.

El escritor mochiteco Alfonso Orejel también es uno de los finalistas del premio por ‘Dios no escucha el chillido de los cerdos’.

Este premio rinde homenaje al icónico personaje Filiberto García, protagonista de El complot mongol, de Rafael Bernal, y se entrega cada año a la mejor novela negra escrita y publicada en México.

En ediciones anteriores, el Filiberto ha sido otorgado a autores como Vicente Alfonso, por La sangre desconocida, y Hiram Ruvalcaba, por Todo pueblo es cicatriz, consolidándose como un referente del género en el país.

Alma fría, es una novela que explora los rincones más oscuros de la violencia psicológica y el deterioro emocional.

Los aspectos más repulsivos de la condición humana son plasmados en un texto mordaz, sucio, soez que invita a reflexionar sobre la soledad.

Ambientada en un entorno urbano asfixiante, la historia sigue a una mujer atrapada en una red de silencios, manipulación y culpa, mientras un crimen del pasado comienza a revelarse como una herida sin cerrar.

Con un estilo sobrio y preciso, Castillo construye una atmósfera inquietante donde la frontera entre víctima y victimario se desdibuja.

El veredicto final se dará a conocer durante la Semana de la Novela Negra, que se celebrará del 6 al 11 de octubre en la Biblioteca de México, en la Ciudad de México.

El o la ganadora recibirá como reconocimiento una obra gráfica original creada exprofeso por el artista y escritor Bernardo Fernández “Bef”.

Con este galardón, el Premio Filiberto continúa impulsando la literatura negra nacional, reconociendo tanto la calidad literaria como la capacidad de reflexión social que define al género.