Al permitir que abusen de los derechos humanos y rompan la ley con frecuencia; que no voten y vendan su voto; que sean apáticos; que se peleen por ellos entre sus familiares y amigos, y desciende al infierno cuando se masacran los mismos ciudadanos por falta de gobierno. No pierdas a tus amigos por la política.

¿Qué tan bajo puede caer la política de un país? Bueno hay niveles, depende de la relación que se dé entre gobierno y gobernados, que no les importe que los gobiernen mal o abusen de ellos y empeora cuando consienten un estado fallido aliado con los narcos.

Tonto es quien cierra su mente para no darse cuenta que beneficia a quienes se aprovechan de él creyendo que lo favorecen; quien se deja engañar por bribones sin distinguirlos.

Me dolió la noticia

Un exitoso empresario se registró como candidato para mejorar su comunidad, al no poderlo eliminar los narcos se metieron a la casa de su padre, el abuelo de la familia, y lo asesinaron ahí como advertencia, sus hijos tienen años participando en la política. No es lo mismo ver las estadísticas que saberlo de conocidos, duele, más si son gente de bien.

Duele que mucha gente todavía no se dé cuenta que en estas elecciones está en juego realmente su vida, su libertad, su patrimonio, sus hijos, su futuro, la grave descomposición del país y su participación ciudadana.

Que no tomen conciencia que si sigue el partido actual los narcos se impondrán y extenderán su salvajismo y ellos mismos seguirán siendo extorsionados por el gobierno.

El viernes 2 periódicos publicaron “sólo en 2 estados 935 candidatos se retiraron de la contienda, el INE no instalará casillas en 8 localidades de Michoacán y decidieron no postular candidatos en varios municipios, en Chiapas 515 candidatos se retiraron”.

Los narcos se imponen gracias a los abrazos. Resulta muy tonto no pararlos porque quienes favorecen esta política pueden ser sus próximas víctimas. Es tonto favorecer el lavado de dinero, consumir drogas y apoyar a asesinos.

La política va en picada: casi 190 mil asesinatos registrados este sexenio, más los desaparecidos... y todavía hay quienes prefieren la 4 t afectándoles ¡Increíble!

“Los tontos útiles”

La expresión se le atribuye al premier ruso Nikita Kruschev al referirse a los extranjeros que hacían proselitismo del comunismo sin saber lo que se les vendría encima cuando éstos los dominaran; también la vi del francés “Les tonton macoute” la policía y milicia secreta que tenía el dictador “Papá Doc” en Haití para reprimir.

Donde ha entrado el comunismo, ahora llamados socialistas, progres y populismo para disfrazarlo, ha habido divisiones, guerras y revoluciones porque su ideología sectaria está basada en el odio y eliminar a sus “adversarios”, aquí llamados “conservadores, fifís, la clase media”.

Empezaron con la revolución rusa, la Corea dividida, Vietnam, las matanzas de Mao Tse Tung por imponerse en China y las “purgas” de Stalin en Rusia, lograron ambos que Hitler pareciera un angelito a su lado. (Cfr. “El libro negro del comunismo”)

Esos tontos útiles favorecieron votando o con su clásica apatía que los Castro, Chávez, Maduro, Ortega, instalaran sus dictaduras y ahora huyen despavoridos. No abrieron los ojos ni escarmentaron de los abusos que sufrieron, creyendo ciegamente en el bienestar que les prometieron sus dictadores explotando su resentimiento culpando a otros.

Abre los ojos

Quien a estas alturas no se ha dado cuenta de la trágica realidad mexicana y apoya cerrilmente a su líder y candidata que abra los ojos, pues si omite, vende su voto o vota por quienes no sabe que lo perjudican, será imposible impedir a los narcos en su casa, pagar “piso” o recibir pensiones que no alcanzan para comprar atención médica.

Quienes todavía creen que “ya se acabó la corrupción” viven engañados publicándose diariamente lo contrario, “la ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos” decía Kennedy.

La Auditoría Superior de la Federación “declaró que la 4 T en 4 años hasta el 2022 hubo 33 mil 186 millones sin aclarar” no encarcela a las cabezas, “resultando la más corrupta y esperando se duplique al final del sexenio” (El Financiero, 05,22‘24)

Los ignorantes suelen culpar de ignorantes a quienes les informan lo que NO quieren ver.

A los defensores del socialismo

Quienes defienden la ideología comunista socialista atea defienden lo indefendible por su evidente fracaso de 360° en el orbe. Repiten las mismas falacias desactualizadas, no aceptan la realidad y culpan de su miseria a los gringos. Un comunista Milován Djilas denunció en los 60’s “La nueva clase”: los super ricos que mandan, mientras el pueblo que dicen amar se muere de hambre.

Un apreciado amigo en los años 70’s acompañó a Moscú a otro culichi elegido para representar a México ante las Juventudes Comunistas, en ruso Komsomol, en la mesa ante unos gobernantes empezó con sus diatribas pero éstos le reclamaron, buscaban soluciones no arengas: tenían demasiados problemas por resolver.

La Marea Rosa

Inunda todo México harta y deseosa del cambio. Millones están despertando.

¿Quieres unirte o seguir negando las abrumadoras evidencias? Sé sensato.