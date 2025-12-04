$!Los ‘Vientos de navidad’ llegan al Paseo del Ángel con Culichi’s Brass

La magia de la navidad llegó al Programa Miércoles de concierto con el quinteto de metales Culichi’s Brass, quienes ofrecieron un espectáculo de villancicos que envolvieron al público con la emoción y el espíritu festivo decembrino.

Con el concierto ‘Vientos de navidad’, el quinteto conformado por Jesús Ruiz y Omar Murillo en las trompetas, Álvaro Ruiz en el trombón, Alfredo Armenta en el corno francés y Pedro Medrano en la tuba, presentó un repertorio que incluyó piezas clásicas de la temporada como ‘We wish you a merry christmas’, ‘Deck the halls’ y ‘First Noel’.

Los integrantes de Culichi’s Brass, son egresados de la Facultad de Artes, y comparten el gusto y el talento por la ejecución en agrupaciones como orquestas, bandas, además de música de cámara, y en esta ocasión para despertar las emociones decembrinas en las personas que se dieron cita en el Paseo del Ángel también ofrecieron las canciones ‘Joy to the world’, ‘What child Is this’ y ‘White christmas’.