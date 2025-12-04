$!Los ‘Vientos de navidad’ llegan al Paseo del Ángel con Culichi’s Brass

La magia de la navidad llegó al Programa Miércoles de concierto con el quinteto de metales Culichi’s Brass, quienes ofrecieron un espectáculo de villancicos que envolvieron al público con la emoción y el espíritu festivo decembrino.
Con el concierto ‘Vientos de navidad’, el quinteto conformado por Jesús Ruiz y Omar Murillo en las trompetas, Álvaro Ruiz en el trombón, Alfredo Armenta en el corno francés y Pedro Medrano en la tuba, presentó un repertorio que incluyó piezas clásicas de la temporada como ‘We wish you a merry christmas’, ‘Deck the halls’ y ‘First Noel’.
Los integrantes de Culichi’s Brass, son egresados de la Facultad de Artes, y comparten el gusto y el talento por la ejecución en agrupaciones como orquestas, bandas, además de música de cámara, y en esta ocasión para despertar las emociones decembrinas en las personas que se dieron cita en el Paseo del Ángel también ofrecieron las canciones ‘Joy to the world’, ‘What child Is this’ y ‘White christmas’.
La navidad no es solo un día en el calendario, es un territorio emocional en el que la nostalgia, la familia y la esperanza conviven, y eso es lo que recordó este concierto con villancicos simpáticos como ‘Rodolfo el reno’, así como las canciones ‘It’s beginning to look a lot like christmas’, ‘Baby it’s cold outside’, para cerrar con ‘Sleigh ride’.
El Programa Miércoles de concierto es un espacio que se ha convertido en el encuentro de la cultura, el arte y la buena música, mismos que acercan a la sociedad para brindar un momento de entretenimiento y convivencia, sobre todo en estas fechas que invitan a la unión y la alegría.