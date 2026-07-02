Lucero Sosa Sánchez cierra la formación en Teatro Físico

Entre la reflexión, el humor y la emotividad, la alumna Lucero Sosa Sánchez protagonizó la presentación del Taller de Teatro Físico para Jóvenes y Adultos, dirigida por la maestra Rocío Arrieta, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, como parte del Festival de Fin de Cursos del ciclo escolar 2025-2026 de la Escuela Superior de Artes José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura.

En esta ocasión, la muestra tuvo un significado especial, ya que Lucero, quien inició su formación artística con la maestra Arrieta desde los 14 años de edad en los talleres de danza, ofreció la que fue su última presentación como alumna antes de concluir esta etapa de su preparación profesional.

La directora de Formación y Capacitación del ISIC, Claudia Fabiola Apodaca Elenes, fue la encargada de dar la bienvenida al público y presentar la función. Posteriormente invitó a la maestra Rocío Arrieta a compartir unas palabras sobre el proceso formativo de la joven artista.

Visiblemente emocionada, Arrieta recordó que Lucero ha construido una trayectoria sólida al complementar su preparación con estudios de actuación y otras disciplinas, enriqueciendo así su lenguaje artístico. Explicó que el objetivo del taller siempre fue ampliar esa formación integral mediante el trabajo corporal y la expresión física.

Con afecto, la docente comparó la relación entre maestro y alumno con la de una familia.

“Los alumnos son como los hijos; crecen y llega el momento que se van... “, expresó, al despedir a quien acompañó durante buena parte de su desarrollo artístico.

Asimismo, invitó a los interesados a integrarse al siguiente ciclo del ahora denominado Taller de Expresión Corporal, antes Taller de Teatro Físico, cuyas clases se impartirán los miércoles y viernes a partir de las 17:00 horas en la Escuela Superior de Artes José Limón.

Sobre el escenario, Lucero Sánchez ofreció una interpretación de gran dominio corporal y presencia escénica. A través de un monólogo de corte existencialista condujo al público por una reflexión sobre la condición humana, el oficio del artista y la necesidad de seguir adelante aun en medio de las adversidades.

Uno de los ejes de la propuesta giró en torno a la figura del clown y a la idea de que, pese a las dificultades, “el espectáculo debe continuar”. Mediante un lenguaje donde el movimiento fue protagonista, la actriz alternó momentos de introspección con otros de humor que provocaron constantes sonrisas entre los asistentes.

La interacción con el público se convirtió en uno de los momentos más entrañables de la función cuando, con la picardía característica del clown, ofrecía una flor a algunos espectadores para retirarla antes de que pudieran tomarla, generando un juego escénico que desató las risas del público.

El cierre resultó especialmente emotivo. Antes de despedirse, Lucero invitó a las y los asistentes a colocarse la tradicional nariz roja de payaso. La respuesta fue inmediata: la mayoría aceptó participar y, entre sonrisas y aplausos, público y actriz compartieron una fotografía colectiva que simbolizó el espíritu de comunión y cercanía construido durante la función.

Con esta presentación concluyó no sólo una muestra académica, sino también una etapa significativa en la formación artística de Lucero Sosa Sánchez, cuyo recorrido dentro de la Escuela Superior de Artes José Limón refleja el acompañamiento que el Instituto Sinaloense de Cultura brinda a las y los jóvenes que encuentran en las artes un proyecto de vida.