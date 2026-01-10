Luis Antonio Ríos González ‘Momo’: Crear desde la memoria, vestir desde el alma

Cada bordado, cada pieza y cada material llevan algo más que técnica: corazón, alma e ilusión infantil. Momo reconoce que no crea solo. Detrás de cada vestido hay un equipo que sueña junto a él, manos que creen y trabajan con la misma energía positiva que, asegura, se reflejará ante miles de espectadores durante el desfile.

Su propuesta busca conquistar el corazón de locales y visitantes desde la honestidad creativa. En esta edición, su trabajo resguarda la tradición —como la emblemática lentejuela—, pero la transforma con nuevos lenguajes visuales, fiel al sello de evolución que caracteriza a su taller Momo Creaciones.

Hoy, cada puntada que Momo da para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 lleva consigo la historia de un niño inquieto, de un joven perseverante, de un artista que honra su ciudad y su cultura. Sus vestidos no solo buscarán el aplauso del público; buscarán permanecer en la memoria colectiva, como él mismo lo anhela.

Momo lo tiene claro: un vestuario real debe ser un espectáculo para la vista, pero también un recuerdo para la historia. Y en este Carnaval su obra no solo vestirá reinas, vestirá la memoria viva de una ciudad que se reconoce en el arte de sus creadores jóvenes.

También es el creador del carro alegórico de S.G.M. Karina Dueñas, quien será homenajeada por su 25 aniversario como Reina de los Juegos Florales.

En el Carnaval Internacional Mazatlán 2026, ¡Arriba la Tambora!, hay historias que se tejen con paciencia, fe y constancia. Una de ellas es la de Luis Antonio Ríos González, conocido con cariño como Momo, un joven artista que tras 16 años de perseverancia y aprendizaje, hoy asume la máxima responsabilidad de diseñar y confeccionar los atuendos de la Reina del Carnaval, la Reina Infantil y la Reina de la Poesía.

El vestuario de la Reina Infantil representa uno de sus retos más sensibles: transformar un color temido por muchos en belleza, acompañado del oro que nunca debe faltar en una reina. A esto se suman detalles barrocos, caracoles incrustados y la gaviota —símbolo del carnaval— como pieza central. Es un homenaje a la inocencia, al mar y a la identidad porteña.

Para la Reina de la Poesía, Momo explora la transición del blanco a los colores intensos, entendiendo esta figura como la soberana de la palabra y la sensibilidad, donde la estética dialoga con la emoción y el significado.

Feliz porque vestirá a la máxima soberana del Carnaval de Mazatlán, Luis Antonio reconoce que el tema que atraviesa sus creaciones este año —la victoria y los “papaquis”— no es casual. Para él, todo tiene un porqué y un momento exacto. Ser considerado para este encargo es, en sí mismo, una forma de amar colectivamente: amar al carnaval, a su historia y a todas las personas que lo hacen posible.

Pero su mirada no se detiene en lo local. Momo dialoga con el mundo. En su proceso creativo conviven libros venecianos, encajes exquisitos, pedrería y cristal, técnicas que retoma y reinterpreta sin perder el origen. Esa conjugación —entre lo aprendido fuera y lo heredado aquí— es la que da forma a una pieza que honra tanto la tradición del carnaval como la evolución natural del diseño escénico.

En ese camino reconoce a quienes han marcado la historia del vestuario en Mazatlán. Nombres que no menciona desde la distancia, sino desde la admiración profunda: Delia León, Sodelva Ríos y Roberto de los Santos Lewis. De ellos retoma técnicas, rigor y respeto por el oficio, entendiendo que crear también es reconocer a quienes abrieron camino.

Para Momo, este momento no llega de forma repentina. Es el resultado de 16 años de sueños tocando puertas, de intentos, de espera y de aprendizaje. Como él mismo lo expresa, este encargo representa la materialización de aquello que parecía postergado, pero que finalmente se concede cuando se está listo para abrazarlo. En sus palabras resuena una certeza profunda: para recibir lo nuevo, primero hay que soltar.

La sorpresa llegó cuando acudió al Instituto de Cultura con una idea distinta —el Rey del Carnaval— y recibió, en cambio, la oportunidad de vestir a la Reina. Ese giro inesperado marcó un antes y un después, no solo en su trayectoria profesional, sino en su compromiso con Mazatlán y su gente. Porque vestir a la Reina no es solo diseñar una prenda, es asumir la responsabilidad de representar la alegría, la esperanza y la mirada crítica de todo un pueblo.

Cuando se le pregunta qué frase bordaría en cada uno de los vestidos que realizará, su respuesta es clara y honesta: que nunca dejen de soñar. Él mismo tuvo que aprender a soltar. A entender que los sueños no siempre llegan cuando uno los exige, sino cuando la vida —o Dios, como él lo dice— decide abrir la puerta. Y ahora, ese momento no solo marca su año, marca su historia.

Momo habla también desde la infancia. Se reconoce como un niño inquieto, creador de esculturas y piezas artísticas, incomprendido en ocasiones, pero identificado por quienes sabían ver más allá del desorden: ahí había un artista. A ese niño interior le habla hoy con orgullo, recordándole que todo lo que hace nace del amor y nunca del interés.

No idealiza el camino. Reconoce la dureza del proceso creativo, las carencias económicas, los sacrificios del carnaval: noches sin dormir, presión constante, desgaste físico y emocional. Él mismo cuenta cómo, sin recursos, encontró en la cocina una forma de sostener sus sueños: vendió panqués, trabajó, ahorró, y así logró que un vestuario costoso se expusiera a nivel internacional. El sueño se logró porque hubo trabajo y fe detrás.

En sus palabras hay una enseñanza clara para las nuevas generaciones de creadores: la mente no debe tener límites, incluso cuando el dinero falta. El límite real está en dejar de intentarlo. Porque cuando el corazón se mantiene lleno de sed —esa sed creativa y vital— el camino siempre aparece.