Luis Enrique Altamirano: el arte como voz, camino y sueño de un creador con autismo

Con pinceles, arcilla y una sonrisa constante, Luis Enrique Altamirano Mariscal comparte su mundo a través del arte.

Diagnosticado con autismo grado 1, Luis Enrique es un artista de 30 años que desde hace casi tres años asiste al Centro Cultural Xochipilli, donde ha desarrollado un proceso creativo constante que hoy lo impulsa a dar un nuevo paso: dar a conocer y vender su obra.

Su profesora y mentora, Edith Guevara, describe a Luis Enrique como un alumno comprometido, apasionado y en constante evolución.

“El arte se ha convertido para él en un espacio de exploración, aprendizaje y expresión profunda. Su avance ha sido notable tanto en técnica como en lenguaje visual”, señala.

Durante este tiempo, Luis Enrique ha trabajado con diversas técnicas plásticas como pintura acrílica, tinta china, gis pastel, carbón, dibujo y modelado en arcilla.

Ese crecimiento se ha reflejado también en su participación en exposiciones colectivas. En 2023 formó parte de “Cuando conozca tu alma”, muestra inspirada en la obra de Amedeo Modigliani, donde presentó un autorretrato con claras referencias a la estética del artista, así como una escultura en arcilla influenciada por el arte africano.

Ese mismo año participó en la exposición “La nueva escuela”, con una pintura en acrílico inspirada en Rufino Tamayo y una escultura de un beisbolista de los Venados, reinterpretando una obra de Antonio López Sáenz.

En 2024 continuó explorando la figura humana y el movimiento en la exposición La danza y el cuerpo, inspirada en las bailarinas de Édgar Degas.

Durante la entrevista, Luis Enrique compartió, a su manera, cómo nació su interés por el arte.

“Cuando era un niño... fuimos a clase de pintura, pintamos los cuadros, los paisajes”, recuerda.

Al hablar de lo que siente cuando las personas observan sus obras, expresa.

“Me siento bien, contento, un poquito nervioso... pero ya he expuesto varias veces”.

Aunque en esta ocasión mostró solo tres piezas, una cabeza egipcia de arcilla, una bailarina con alas y un cuadro titulado Manos a la obra, asegura que cuenta con cerca de 30 trabajos realizados.

Luis Enrique se describe como una persona alegre y simpática, cualidades que, dice, se reflejan en sus creaciones.

“Me divierto pintando, me divierto ir a pintar, tengo muchos amigos y nos llevamos bien”, comenta.

Su mayor deseo es que la gente conozca su trabajo.

“Sí, quiero ser como ese artista famoso”, dice con ilusión.

Encontró algo que le apasiona a su hijo

Su madre, Leticia Mariscal, destaca el impacto positivo que el arte ha tenido en la vida de su hijo.

“Aquí (Centro) convive, se relaja y se enfoca en algo que realmente le gusta. Tiene mucho entusiasmo y quiere darse a conocer sus obras”, explica.

Añade que el autismo de Luis Enrique es leve, lo que le permite comunicarse, aunque en ocasiones requiere apoyo para expresar con claridad lo que desea decir.

Leticia también subraya la importancia de haber encontrado un espacio inclusivo.

“Muchas veces no les dan la oportunidad porque piensan que no van a poder salir adelante. La maestra Edith nunca puso una traba; al contrario, lo apoyó desde el primer momento”.

Hoy, asegura, Luis Enrique encontró no solo su vocación, sino a la persona adecuada para ayudarlo a desarrollarla.

Con dedicación, acompañamiento y pasión, Luis Enrique continúa construyendo su camino artístico, convencido de que el arte no sólo es su lenguaje, sino también la puerta hacia el sueño de ser un pintor reconocido.

A la venta

Quien guste de ver su obra y apoyarla al comprarla, puede checar las redes sociales del Centro Cultural Xochipilli, o bien acudir al Centro ubicado en Plaza Mangos local 16 A-B Planta Alta. También puede pedir informes al teléfono 669 431 5508, con la profesora Edith Guevara.