La obra desafía fronteras narrativas, llevando al lector por un día errante en Tijuana con un poeta septuagenario que navega entre memoria y realidad.

Con una propuesta literaria que cuestiona las formas tradicionales de narrar y explora los límites del ejercicio creativo, el escritor Luis Humberto Crosthwaite presentó su novela “Caballo blanco el mundo” en el marco de la Feria del Libro Los Mochis 2026.

La propuesta literaria conduce al lector por la vida de un poeta conocido como “el Maestro”, quien transita las calles de Tijuana acompañado de personajes y presencias que se mueven entre la memoria, la imaginación y la realidad. Se indicó que la estructura combina el andar del protagonista con reflexiones y notas del autor.

Originario de Tijuana, Luis Humberto Crosthwaite es considerado una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea, reconocido ampliamente por su exploración del universo fronterizo.

Su trayectoria —que en 2024 fue distinguida con el Premio Nacional Letras de Sinaloa— incluye títulos destacados como “Idos de la mente”, “Estrella de la calle Sexta” y “El último show del Elegante Joan”.

Durante el evento, se explicó que el autor construye una novela que cuestiona las formas tradicionales de narrar y explora los límites del ejercicio literario. Se destacó que la escritura apuesta por la libertad creativa y la imperfección como parte esencial del arte.

La presentación de “Caballo blanco el mundo” acercó al público de la Feria del Libro Los Mochis a una propuesta literaria que invita a cuestionar, imaginar y descubrir nuevas posibilidades de la narrativa.