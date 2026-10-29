$!Luis Manuel González plasma la identidad mexicana del Día de Muertos en mural de 300 metros

Durante la inauguración, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Barrón Ábalos, felicitó a González, quien recientemente recibió el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de arte.

Para realizarlo, González contó con el apoyo de artistas visuales, estudiantes de artes, Damián, Paulina, María y Han, y otros colaboradores cercanos con quienes comparte distintas generaciones de formación artística, en esta iniciativa que en Sinaloa fue impulsada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Sinaloense de la Juventud.

La obra forma parte de un proyecto impulsado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), que convoca a las 32 entidades de México a realizar murales dedicados al Día de Muertos, con el propósito de sumar esfuerzos para establecer un Récord Guinness colectivo.

Las leyendas del México prehispánico, los personajes del Día de Muertos, el trabajo de quienes llevan alimentos a los mercados y los símbolos de una de las tradiciones más arraigadas del país conviven en un mural monumental de 300 metros cuadrados, realizado por el artista sinaloense Luis Manuel González e inaugurado en Ciudad Educadora del Saber, en Culiacán.

“Hace dos meses, más o menos, me tocó darle el Premio Estatal de la Juventud por el tema de arte y ya vimos por qué. Ya vimos que sí se lo merece”, expresó.

Barrón Ábalos destacó el trabajo colectivo detrás del mural y agradeció la colaboración de los artistas y estudiantes de Conalep que participaron en su elaboración.

Explicó que la incorporación de Sinaloa al proyecto surgió después de una reunión con representantes del IMJUVE, quienes solicitaron el apoyo de las instituciones estatales para concretar la iniciativa nacional.

“Nos pidió de manera atenta que si podíamos sumarnos a la causa de la presidenta para hacer el mural más grande del mundo. Entonces, le dijimos que claro que sí, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible para conseguir la barda”, comentó.

El funcionario reiteró el compromiso de la dependencia con las juventudes y destacó la importancia de abrir espacios para su expresión artística.

“Nosotros estamos comprometidos y creemos que los jóvenes son el presente, pero sobre todo son el futuro de Sinaloa y de México”, señaló.

Leyendas, tradiciones y trabajo colectivo

Luis Manuel González explicó que el mural reúne diferentes representaciones de la cultura mexicana, desde relatos de origen prehispánico hasta elementos que forman parte de las celebraciones contemporáneas del Día de Muertos.

Entre sus principales figuras aparecen Xóchitl y Huitzilin, los jóvenes protagonistas de la leyenda vinculada con el nacimiento de la flor de cempasúchil, además de los dioses del Mictlán, calaveras, catrines, pan de muerto y un alebrije.

La composición también reconoce a la clase trabajadora, mediante representaciones de las personas que trasladan frutas y alimentos a los mercados, una actividad cotidiana que el artista incorporó como parte de la identidad colectiva.

El mural fue realizado en una semana de trabajo intensivo, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde. El equipo concluyó la obra un día antes de su inauguración.

“Fueron siete días como tal, una semana tuvimos de sol a sol aquí, desde las seis, seis, siete de la mañana hasta las seis de la tarde, trabajando arduamente porque teníamos como que esta fecha límite”, relató.

El creador destacó que el proceso representó una oportunidad para trabajar junto a colegas y amigos en una obra de gran formato.

“Fue muy lindo, muy bonito poder también hacer este trabajo con ellos. Les agradezco muchísimo su ayuda y tuvieron un trabajo increíble. Fue un trabajo en equipo muy, muy chido, la verdad”, expresó.

El arte como vínculo con las raíces mexicanas

La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Imelda Félix Niebla, destacó el valor del Día de Muertos como una expresión cultural que distingue a México y mantiene vigentes los vínculos con sus raíces.

“Tan es así que el país vecino de Norteamérica nos ha copiado hasta en una película, Coco”, comentó, al referirse a la proyección internacional de esta tradición.

La funcionaria señaló que la celebración permite reflexionar sobre la vida, la muerte y la permanencia de los seres queridos en la memoria colectiva.

“Este mural da cuenta justamente de esta tradición que nos da identidad, que nos conecta con nuestras raíces y que nos recuerda que quienes no están aquí sí están desde otro lugar, pero siguen permaneciendo”, manifestó.

Félix Niebla también consideró pertinente que la obra se encuentre en Ciudad Educadora del Saber, un espacio que reúne instituciones educativas y que busca contribuir a la formación integral de las juventudes.