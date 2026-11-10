‘Lupita, la novia de Culiacán’ aparece en la Feria del Libro

Ante actores, artistas visuales, promotores de cultura y la comunidad artística de la ciudad, el dramaturgo compartió cómo nació esta creación, que surgió a petición de Lázaro Fernando, con quien ya había trabajado anteriormente en dos montajes: El Cruce y La otra obra de Michael Jackson de la New Divine.

Durante la presentación, la actriz María Magdalena se puso el vestido blanco, los lentes oscuros y el rosario en el pecho, para dar vida de nuevo a Lupita, quien salió de entre el público y en escena, contó algunos pasajes de su vida, mientras el autor contaba su historia.

En el teatro del MIA, el dramaturgo y el director de teatro Lázaro Fernando, compartieron la historia de Guadalupe Leyva Flores, que el público conoció primero en escena, con Sabaiba Teatro, esta vez con la obra escrita, publicada en coedición por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en la colección Palabras del Humaya, y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Lupita La Novia de Culiacán cobró vida sobre los escenarios de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, durante la presentación del libro Érase una vez la novia, del dramaturgo Alejandro Román.

‘Lupita’ sorprendió a los asistentes al salir y contar aspectos de su historia.

‘Lupita’ sorprendió a los asistentes al salir y contar aspectos de su historia.

El interés del director por llevar a escena la historia de Guadalupe Leyva Flores dio pie a un proceso de investigación y escritura que tuvo como punto de partida el libro El tesoro de la Divina Gracia. Guadalupe Leiva, la novia de Culiacán, del periodista y cronista Ulises Cisneros.

Román agradeció a Cisneros por permitirle tomar su publicación como referencia para acercarse a la historia de esta mujer y descubrir aspectos de su vida más allá de la leyenda que se construyó alrededor de ella.

Así, explicó, pudo asomarse al misterio de aquella mujer que, con su impecable vestido blanco, convirtió las calles de la ciudad en un escenario cotidiano.

El autor describió el libro como una declaración de afecto hacia la capital sinaloense.

“Esta es mi carta de amor a Culiacán. La escribí como se escriben las cartas que uno sabe que tal vez nunca serán respondidas”, expresó.

Recordó que durante el proceso creativo imaginaba el Culiacán de los años 70 y 80, una ciudad que en su memoria conservaba una atmósfera distinta, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio.

“Cuando empecé a escribir sobre Lupita, Guadalupe Leyva Flores, la eterna novia de esta tierra, pensaba en una carta larga donde yo pudiera decirle a Culiacán todo lo que nunca me atreví a decirle en voz alta”, compartió.

En ese universo narrativo, dijo, la figura de La Novia de Culiacán aparece caminando desde el mercado Garmendia hacia Catedral, con sus lujosas gafas oscuras, el rosario en el pecho y el recuerdo de su esencia de Chanel número cinco.

En su obra se adentra en episodios de su vida, como su estancia en San Lorenzo, su amor adolescente por Jesús Armenta, quien se fue a Estados Unidos y con quien no llegó a casarse, así como su matrimonio con Manuel Valenzuela.

La publicación cuenta con un prólogo de Ulises Cisneros y una portada del artista visual Lenin Márquez y fue editada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en la colección Palabras del Humaya.

Lázaro Fernando destacó el proceso que permitió que la historia pasara del escenario a las páginas impresas y reconoció la participación de las instituciones que hicieron posible la publicación.

Calificó la edición como una obra para presumir, desde la portada hasta el prólogo y el trabajo dramatúrgico de Alejandro Román.

“’Érase una vez la novia’, que se presenta hoy en su totalidad, es poesía, empezando por la portada del artista visual Lenin Márquez, el inspirador prólogo de Ulises, la artística historia de Alejandro, con una edición para presumir, de factura de alta calidad, ¿qué más se puede pedir?”, comentó.

Añadió que una de las mayores virtudes de publicar el texto es que la historia podrá llegar a lectores que no necesariamente tuvieron oportunidad de asistir a la puesta en escena.

”Lo más maravilloso es que tiene alas entre las hojas y podrá llegar a otras manos, otras civilizaciones, y conocerán a Guadalupe Leyva Flores, La Novia de Culiacán”, señaló.

Lázaro Fernando también destacó que la dramaturgia de Román puede disfrutarse tanto desde la representación teatral como desde la lectura, debido a su estructura narrativa.

“En este texto se puede disfrutar en puesta en escena, pero también como una lectura novelada. Su estructura permite esta posibilidad. Así que, si no ven la puesta, es igualmente disfrutable la lectura”, explicó.

El libro, añadió, representa un momento significativo para cualquier creador, pues la publicación permite que su obra trascienda el montaje y permanezca en manos de los lectores.

La presentación tuvo también un momento especial cuando la actriz María Magdalena, quien interpreta a Guadalupe Leyva en la puesta en escena, apareció caracterizada como La Novia de Culiacán, con su vestido blanco y el rosario en el pecho.

Su presencia dio paso a un encuentro entre la ficción teatral y la memoria de quienes conocieron a la mujer que inspiró la historia.

Entre los asistentes tomó la palabra un señor originario de San Lorenzo, sobrino de Jesús Armenta, el amor adolescente de Guadalupe Leyva. Compartió algunas anécdotas de cuando la conoció siendo niño, aportando nuevos recuerdos a una historia que continúa despertando interés entre los sinaloenses.