La noche dedicada a la música cinematográfica apenas comenzaba, el público expectante disfrutaba cada interpretación y no despegaba la mirada de la pantalla mientras recordaba, y volvía a emocionarse con las historias que han marcado al cine internacional.

La banda sonora de E.T. el extraterrestre, compuesta por el genial John Williams, no podía faltar y la emoción del respetable se desbordó mientras los instrumentistas interpretaban la melodía y avanzaba la escena de la persecución de bicicletas en la que los jóvenes intentan escapar de la policía y llevar a E.T. de vuelta a la nave espacial.

Del mismo compositor la Camerata Mazatlán interpretó la banda sonora de la exitosa saga Harry Potter. Los fans celebraron la entrada del personaje para vestir al director de orquesta con la túnica y la vara mágica en homenaje al mago más famoso del mundo.

Después llegó el momento del suspenso, la hora de la muerte envuelta en las lentas y armoniosas melodías de Nino Rota para la película “El Padrino”, las escenas violentas fluyeron con los sonidos de la orquesta que sacó adelante una de las bandas sonoras más brillantes y taquilleras en la historia del cine.

Al girar 360 grados la orquesta interpretó la composición musical de Elton John para la película “El Rey León”, fusión de música popular occidental y sonidos y ritmos característicos de África; el público quedó atrapado por la banda sonora y la proyección de la película que comienza con el rojo del sol naciente en la sabana africana y avanza hasta llegar a la roca del rey y a la escena en la que Simba y Mufasa juegan.

La música de “La Bella y la Bestia”, de Alan Menken condujo al espectador hasta el mundo interior del castillo y acompañó la escena del vals de la delicada Bella, joven decidida a lograr que su padre pueda escapar de las garras de la malvada Bestia, hombre-fiera, pero noble de corazón.

Del mundo de la fantasía el programa transitó hacia el suspenso musical de Lalo Schifrin para el film “Misión Imposible”; las melodías transmitieron intriga y emoción que subió de tono en “The Avengers”, de Alan Silvestri.

En el último tramo del concierto se gozó con el acompañamiento musical y las imágenes de Frozen, una aventura congelada bañada por papelillos blancos que caían desde el tercer balcón y se esparcían por la sala del teatro simulando copos de nieve.

Después las imágenes de Miguel Rivera, niño que sueña con ser músico famoso como su ídolo, el difunto cantante Ernesto de la Cruz y su bisabuela, la tierna Mamá Coco acompañaron la interpretación de la banda sonora de Michael Giacchino para “Coco”, uno de los films más entrañables de los últimos años inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos.

La penúltima interpretación del programa transitó por la música de “Star Wars” (John Williams), caracterizada por la Marcha Imperial y el sonido de los metales para acompañar el tema del imperio galáctico de Darh Vader, personaje que espada en mano atravesó desafiante uno de los pasillos del interior del teatro mientras Yoda, el yedi más poderoso de todos, lograba concentrar las miradas en el escenario.

Cinema Espectacular cerró de manera brillante con la música cinematográfica de “Piratas del Caribe” de Hans Zimmer acompañada por la proyección del Capitán Jack Sparrow y la aparición en escena de Davy Jones (interpretado por Víctor Gallardo) el villano más intimidante de los piratas, que logra llevarse como rehén a una persona del auditorio.

Al término del concierto el público regaló intensos aplausos a los miembros de la orquesta y al director, en agradecimiento como encore interpretaron una pieza de Star Wars dando al programa musical un final galáctico.

Al salir al lobby algunos espectadores se tomaron fotos con los más emblemáticos personajes del cine internacional como La Bella (Casandra Navarro); Miguel (Cristopher Tejeda); Davy Jones (Víctor Gallardo); el Rey León (Isaí Cervantes); Harry Potter (Enrique Mendoza) y Darth Vader (Guillermo Santillán).