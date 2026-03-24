Magistral concierto de Joaquín Clerch, en el Festival Internacional de Guitarra

La edición 26 del festival, organizado por la Fundación Cultural de la Guitarra A. C., con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, inició en formato de temporada.

El público respondió con entusiasmo y prolongados aplausos ante una velada de gran virtuosismo y sensibilidad interpretativa.

Un concierto memorable, con los grandes éxitos de la guitarra clásica, el reconocido guitarrista cubano Joaquín Clerch ofreció en el Teatro Socorro Astol, en el inicio del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa.

El festival se lleva a cabo en formato de temporada, en el Teatro Socorro Astol.

El festival se lleva a cabo en formato de temporada, en el Teatro Socorro Astol.

Autoridades del Isic, el Ayuntamiento y de la Fundación Cultural de la Guitarra dieron la bienvenida al público.

Autoridades del Isic, el Ayuntamiento y de la Fundación Cultural de la Guitarra dieron la bienvenida al público.

Bajo el programa “Los éxitos de la guitarra clásica”, Clerch condujo a la audiencia por un recorrido que abarcó distintas épocas y estilos, reafirmando su lugar como uno de los guitarristas más destacados de su generación.

La noche abrió con la imponente Ciaccona, de Johann Sebastian Bach, pieza que exigió precisión técnica y profundidad expresiva, cualidades que el intérprete desplegó con solvencia. Posteriormente, el repertorio se desplazó hacia la intensidad emocional del tango con obras de Astor Piazzolla, como Adiós Nonino e Invierno porteño, en arreglos que resaltaron la riqueza tímbrica de la guitarra.

El programa incluyó además Segundo instante de una primavera, obra del propio Clerch, donde dejó ver una faceta íntima y compositiva, así como piezas emblemáticas del repertorio guitarrístico como Asturias (Leyenda) de Isaac Albéniz y Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, ejecutadas con gran delicadeza y control técnico.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la interpretación del segundo movimiento del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, con la participación al piano de Lilia Valdespino, logrando un diálogo musical emotivo que conmovió profundamente al público asistente.

A lo largo del concierto, Clerch evidenció no solo su virtuosismo, sino también una capacidad interpretativa que transita entre la precisión académica y una profunda sensibilidad, generando una conexión genuina con la audiencia.

Previo al concierto, en el acto inaugural se contó con la presencia de autoridades e invitados especiales, entre ellos el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa; el Lic. Adolfo Plata; el maestro Rodolfo Arriaga; y el maestro Marco Vinicio Camacho, presidente de la Fundación organizadora.

Durante su intervención, Avilés Ochoa destacó la importancia de la continuidad de proyectos culturales de largo aliento, celebrando la trayectoria que ha consolidado tanto al Festival Internacional de Guitarra Sinaloa como a otras iniciativas como el Festival del Monólogo.

Asimismo, subrayó el valor de las alianzas que actualmente se tejen entre distintas compañías e instituciones culturales, señalando que estos vínculos fortalecen la vida artística y permiten ampliar el alcance de la oferta cultural hacia diversos públicos.

En ese mismo sentido, el maestro Marco Vinicio Camacho destacó la suma de voluntades que ha dado permanencia al festival.

“En esta noche, en este lugar, convergen el esfuerzo y el apoyo de más de 26 años entre las instituciones”, expresó.

Durante su participación, evocó además un verso de un cantautor cubano para referirse a la esencia del instrumento: “Una guitarra no dice nada y, al mismo tiempo, lo esconde todo; igual que el viento, que es nada, como las flores que esconden todo”.

Adolfo Plata señaló que han pasado muchos años, y muchos talentos que, sin lugar a dudas, han dejado y marcado una trayectoria. Maestros que hoy son íconos representativos, particularmente de esta música.