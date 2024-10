Malika Zarra regala su jazz a los sinaloenses

La cálida voz de la cantante marroquí Malika Zarra conquistó a los sinaloenses con un concierto de jazz en el Festival Cultural Sinaloa.

El Teatro Pablo de Villavicencio se vio cálidamente arrullado por la voz ductil, que se adaptaba fácilmente a cualquier nota, en un jazz original que abrevó en sus raíces étnica magrebí.

La artista compartió piezas originales de ella misma con acompañamiento en piano, bajo y algunas percusiones dentro de su gira RWA (The Essence), que da nombre a la vez de su tercer producción discográfica.

La cantante llegó al festival que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura, dentro del programa Circuito Cervantino, con actividades del Festival Internacional Cervantino en algunas ciudades del país.

La también compositora, que ha asombrado al mundo con esa mezcla de jazz tradicional con polirritmos tradicionales chaâbi, bereberes y gnawa del norte de África, sin perder elementos de improvisación propios del jazz moderno, interpretó algunas piezas de sus anteriores producciones (On the Ebony Road y Berber Taxi), sin embargo, la mayoría de sus interpretaciones correspondieron a su tercer disco, titulado RWA, un término del idioma amazigh (bereber, en su forma originaria) que significa “esencia”.

Abrió con el tema Leela, seguida de All the teme, Loukt, Pouvouir (distorsionando su voz con medios electrónicos) y Yallah tnam rima, entre ocasionales interacciones con el público a quien habló en inglés (pero no faltó quién la tradujera) y expresó su gusto de estar en México y en Culiacán, y agregó que la música es un lenguaje universal, con el que todos podemos comprendernos.

Haciendo gala de una voz relajante y plena de sensualidad, también cantó La! Dreamer, Zrigh, Ouhelt y cerró con Mamalia (esta, más rítmica), con la que bajó al pasillo entre butacas e invitó a la gente a bailar, y algunos le siguieron el ritmo.

La cantante estuvo acompañada por dos músicos, el bajista Mamadou Ba y el pianista Amino Belyamani, quienes a veces hacían sonar percusiones, al igual que ella misma.

RWA evoca el comercio de esclavos de África y Europa a las plantaciones de América, lo que dio origen a músicas populares modernas como el blues, jazz y rock y otros, y es la herencia musical de Zarra.

Malika Zarra llegó a Sinaloa dentro de la programación del Circuito Cervantino, dentro del cual se presentará en Mexicali el 27 de octubre, en Ciudad Madero (Tamaulipas) el 1 de noviembre y en Madero (Tamaulipas) el 3 de noviembre.