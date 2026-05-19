Manolo Díaz invita a vivir la experiencia del arte en vivo

El Centro Municipal de Artes se prepara para recibir a una nueva generación de jóvenes interesados en descubrir el universo del teatro, un espacio donde la actuación se transforma en disciplina, sensibilidad, creatividad y trabajo colectivo.

Las audiciones para estudiar Teatro en el CMA serán este sábado 23 de mayo a las 9:00 horas en el Foro Experimental.

Con entusiasmo, el maestro y dramaturgo Manolo Díaz compartió detalles sobre las próximas audiciones para ingresar a la Carrera Técnica en Arte Teatral y al Taller de Teatro, convocatorias que buscan integrar perfiles con inquietud artística, disposición para aprender y pasión por las artes escénicas.

Para Manolo Díaz, el panorama actual del teatro ha evolucionado y hoy se requieren artistas mucho más completos, capaces de desenvolverse no solamente sobre un escenario, sino también en el cine, las series, la dramaturgia, la dirección, la producción y la escenotecnia.

“Mucha gente llega queriendo hacer cine o televisión y termina enamorándose del teatro, porque es un arte vivo, noble y profundamente colectivo”, expresó el docente, quien considera que la formación teatral continúa siendo la base más sólida para cualquier actor contemporáneo.

El maestro explicó que el programa académico de la carrera está diseñado para desarrollar tanto la parte técnica como humana del estudiante, formando intérpretes sensibles y conscientes de su entorno artístico.

Entre las materias que integran el plan de estudios destacan Introducción a la Actuación, Actuación I y II, Dinámicas Teatrales, Prácticas Teatrales, Historia del Teatro, Expresión Corporal y Vocalización, además de nuevas asignaturas que próximamente podrían incorporarse, como Dramaturgia y Producción, con el propósito de ampliar el perfil profesional de los egresados.

Uno de los aspectos que Manolo Díaz considera más importantes es el trabajo corporal y emocional que vive el alumnado durante su formación.

“Expresión corporal es una de las materias más fuertes porque los alumnos comienzan a entrar en comunión con su cuerpo y descubren herramientas que no solamente sirven para la actuación, sino también para la vida cotidiana”, comentó.

La carrera también ofrece una amplia perspectiva sobre distintas corrientes actorales y métodos de interpretación. El enfoque principal de la escuela se centra en el teatro vivencial, aunque el alumnado conoce y analiza propuestas de grandes autores y pedagogos teatrales como Konstantín Stanislavski y Michael Chéjov.

Incluso, explicó Díaz, durante este semestre los estudiantes tuvieron una sesión virtual con el maestro Javier Villanueva, desde Ciudad de México, donde exploraron un método oriental de actuación, ampliando así su visión sobre las distintas maneras de abordar el trabajo escénico.

“No existe un solo método para actuar. Nosotros buscamos darles herramientas que complementen su armadura para enfrentarse al público”, señaló.

Para quienes sienten curiosidad por ingresar al mundo teatral pero aún dudan en dar el primer paso, el dramaturgo lanzó una invitación directa y emotiva:

“Esta audición puede ser la primera cita con esta disciplina. Hay que venir con entusiasmo, con disposición a escuchar, a descubrir y a sorprenderse”.

Manolo Díaz aseguró que más allá de buscar experiencia profesional, las audiciones están abiertas para personas comprometidas, sensibles al arte y con ganas de trabajar en equipo, cualidades esenciales dentro del teatro contemporáneo.

Más información

Las próximas audiciones serán el sábado 23 de mayo a las 9:00 am en el Foro Experimental. Inscripción en https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx