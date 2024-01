Para ese momento, Momo seguía buscando la oportunidad de que sus bordados en lentejuela y chaquira adornaran el vestido de la Reina del Carnaval, pero una vez más el Instituto de Cultura decidió que sus diseños eran los ideales para vestir al varón y le dieron la responsabilidad de vestir a Víctor II, Rey del Carnaval de Mazatlán.

Este año, la edición 2024 vuelve a nombre a su soberano como “Rey de la Alegría” y con ese título se quedó Héctor Limón, y de nueva cuenta será “Momo” quien le haga sus atributos reales. Ahora, con la convicción de que su tarea es marcar una diferencia con el Rey, y ya no buscar una soberana.

“Logramos que se le diera la misma importancia y ya se le da un espacio dentro de las coronaciones, ya tienen trajes como se los merecen, con su cauda, una corona, y con todo nuestro amor, ese que le tenemos al Carnaval de Mazatlán”, dijo Momo, en una entrevista para Noroeste, dentro de su taller.

Momo destacó que en estos momentos de su carrera ya no quiere vestir a una Reina, si llega la oportunidad la recibiría impulsado por el amor al Carnaval, pero se concentra en disfrutar el trabajo con cada Rey que pasa por su taller, “Momo, creaciones artísticas”.

Mucha lentejuela en el traje del Rey

Momo tiene un equipo de 15 personas trabajando de manera simultánea en el traje de Héctor Limón, al entrar a su taller se ve una mesa con estudiantes de diseño de modas de la Universidad de Durango bordando pequeñas piezas de lentejuelas, chaquiras y canutillos. Mientras que en otra estás llenando las telas con estas aplicaciones hechas a mano, y una persona más está armando la estructura de los vestidos en una máquina de coser.

Otra personas pega con silicón caliente los armazones que darán relieves al traje, que según palabras del mismo Momo estará cargado de detalles en 3D.

“La capa del Rey está inspirada en la arquitectura barroca, pero la hemos adaptado para que no sea toda la seriedad sino que vamos a respetar la lentejuela que caracteriza al Carnaval de Mazatlán”, dijo.

“Me gusta la personalidad del Rey, ya teníamos rato con reyes muy serios, me gusta, ya le dije que se ponga un poco quieto porque de repente nos pide cambios que no podemos hacer, pero es muy fiestero, muy argüendero y eso no va ayudar mucho, que imponga, y tenga su propia personalidad, y se presta para llevar todo lo extra que nos gusta hacer aquí, nos encanta ponerle demás a todo lo que hacemos”.

El Rey del Millón, como lo apodó el público carnavalero, tendrá un traje al que se le apostó todo, pues no será como en otras ediciones que Momo trata de resaltar a todo el Cortejo Real, esta vez “va toda la carne al asador en el Traje del Rey, aunque también el Príncipe va a lucir mucho, porque tiene barba y el porte de los personajes del año de Cervantes, estilo que va con el tema”.

Nuevas técnicas

Momo viajó al continente europeo para conocer las técnicas que se usan en el Carnaval de Venecia, y trajo muchas ideas.

“Siento que nunca es suficiente, es seguir trabajando nuevas técnicas, nos entregamos con mucha pasión, estar atentos a que todo fluya bonito, que no se un traje insípido”.

Todo lo que ha aprendido en su andar por la historia del Carnaval lo comparte con los estudiantes de la UAD, ya que él nunca tuvo la oportunidad de entrar a un taller, porque todos, incluido el de Rigoberto Lewis, le cerraron las puertas y nunca lo dejaron colaborar con ellos.

“En esta vida venimos aprender, si puedo enseñarles algo lo haré. Es mejor dejar escuela, aunque sea para que se acuerden de uno. Yo toqué muchas puertas y nunca me dieron la oportunidad, yo era un joven que se tostaba en el sol esperando a que me dejaran entrar a sus talleres, y nunca se me dio una oportunidad, y ahora me da gusto, poder hacerlo yo”, destacó.

Finalmente, por cuestiones de su contrato, Momo decidió no revelar ni el color del traje real que está elaborando.