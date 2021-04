$!Marco Antonio Cruz, el icónico fotoperiodista mexicano, muere a causa de un infarto en la CdMx

Rafael Rodríguez Castañeda, ex director de la revista Proceso, informó que el fotógrafo murió cuando viajaba en su bicicleta, aparentemente por un paro cardíaco.

Calle República de Nicaragua, CdMx, 27 de abril de 1986. Foto: Marco Antonio Cruz

En esa ocasión, Cruz describió su fecunda carrera. “Ahora después de 40 años de hacer fotografía, sobre todo en la Ciudad de México, me impresiona lo que he hecho, desde fotografía de calle que siempre será una historia de trabajo para mí, ese interés por la cultura popular; hasta documentar momentos históricos como el terremoto de 1985, la elección presidencial de 1988, el levantamiento del EZLN en Chiapas, y la Revolución Sandinista en Nicaragua, que me ilustró muchísimo. Son cuatro décadas que se suman con cientos, miles de experiencias”, expuso entonces para la presentación de la Medalla al Mérito Fotográfico.

El fotógrafo recordó uno de los proyectos fotográficos que ahora es referente del fotoperiodismo en México: Imagenlatina, la cual nació de la necesidad de un grupo de jóvenes fotógrafos: el brasileño Jesús Carlos, Pedro Valtierra, Luis Humberto González y él, “de tener un espacio independiente en el que fuéramos dueños de nuestra producción y de seleccionar lo que íbamos a cubrir, porque cuando trabajas para un medio estás sujeto a su línea editorial y aun cuando hay cosas muy importantes, no le interesa”.

“El principal pensamiento de un periodista debe ser el nunca quedarse callado, y en nuestro caso, siempre hacer fotos de lo que nos incomode”, dijo.