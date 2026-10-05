María Gómez de León gana premio de literatura José Emilio Pacheco

María Gómez de León ganó el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Su poemario “radio oxígeno” fue reconocido por su voz lírica que recurre a profunda erudición y diversidad estructural, según el jurado. La premiación será en la FIL Guadalajara.

El jurado calificador del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, integrado por Silvia Eugenia Castillero, Ilana Luna y León Plascencia Ñol, declaró ganadora de manera unánime a la escritora mexicana María Gómez de León por su poemario titulado “Radio oxígeno”.

El Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco fue creado en memoria del escritor mexicano para incentivar la creación literaria y la apreciación estética de la naturaleza. Es convocado por la Universidad de Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, la FIL Guadalajara y la Editorial de la UDG.

Los jueces destacaron que la autora “logra una complejidad del lenguaje enraizada en una tradición que va de Vallejo, Varela, Arguedos, Cisneros, hasta Watanabe y Chirinos”. Agregaron que en el poemario “radio oxígeno” se encuentra “una voz particular, única, que explora con distintos recursos líricos un retrato sobre Lima y Perú, sobre las ciudades, los procesos sociales, la naturaleza y el paisaje”, según el acta resolutiva.

En entrevista, la también traductora expresó sentir “emoción e incredulidad al mismo tiempo” por la determinación del jurado. María Gómez de León, quien presentó el conjunto de poemas con el seudónimo Aguaymanto, aseguró que el libro surgió durante un viaje que realizó a Perú.

”En este viaje pude observar esas dos caras de la moneda, el ámbito citadino y el ámbito natural, y cómo ambos están mucho más conectados de lo que creemos”, reconoció la escritora.

María Gómez de León, nacida en Ciudad de México en 1994, es poeta y traductora. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Programa Jóvenes Creadores. Cuenta con una maestría en creación literaria por la Universidad de Texas en Austin.

Ha traducido poesía de Robinson Jeffers, Brenda Hillman y Forrest Gander. Coescribió The Book of Hours (Lars Müller Publishers, 2023) con Frida Escobedo y obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada por su libro Linfa (UAEMéx, 2023). La autora considera a José Emilio Pacheco uno de los grandes poetas mexicanos, cuya obra era “vasta y riquísima” y estaba adelantada a su época por sus preocupaciones ambientales.

La undécima edición del premio reunió 340 obras provenientes de 22 países. La ceremonia de entrega se realizará el sábado 5 de diciembre, a las 17:00 horas, en el salón 2 de Expo Guadalajara, durante la celebración de la edición 40 de la FIL Guadalajara. Italia será el Invitado de Honor de la feria.