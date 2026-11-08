$!María Magdalena conquista al público con “Crónica de una gran actriz que no lo fue”

La obra, escrita y dirigida por Lázaro Fernando, director de la Compañía Sabaiba Teatro, aborda los sueños y los caminos de la vida, generando una experiencia emotiva. La respuesta de los espectadores, que incluyó distintas generaciones, confirmó su capacidad para resonar con la audiencia.

La actriz María Magdalena conquistó al público la noche del viernes en Culiacán con el estreno de “Crónica de una gran actriz que no lo fue” en el Teatro Socorro Astol, una puesta en escena de Sabaiba Teatro que llenó el recinto y conectó con la audiencia entre risas y reflexión.

Lázaro Fernando, reconocido con el Premio Sinaloa de las Artes 2024, incursionó por primera vez en la dramaturgia con esta obra. Su montaje explora las dificultades de quienes se dedican al arte, la búsqueda de reconocimiento y los destinos inesperados de los sueños, ofreciendo una perspectiva sensible y humorística.

“Sabaiba Teatro buscó con esta producción que la audiencia mirara los sueños desde otra perspectiva, donde el camino recorrido puede convertirse en una historia digna de ser contada, aunque no siempre se llegue al destino imaginado”, señaló la compañía productora.

El trabajo interpretativo de María Magdalena fue un acierto. La actriz asumió el reto de representar distintos personajes, diferenciándolos con cambios de voz, gestualidad y corporalidad. Su dominio del lenguaje regional y las referencias a figuras de la televisión local, como el doctor Rodelo, generaron complicidad con el público.

María Magdalena demostró notable versatilidad al combinar actuación, canto y baile. Realizó estas tres acciones de forma simultánea, manteniendo el ritmo y la intención dramática de cada escena. Esto permitió transitar de situaciones hilarantes a momentos de intensidad emocional.

La interpretación evocó la memoria teatral de Culiacán. Por momentos, su presencia escénica recordó a la actriz Itzel Navidad y experiencias teatrales vividas hace dos décadas en el Teatro Óscar Liera. Esto mostró cómo el teatro construye memoria y permanece en el público.

El diseño de escenografía fue funcional y acorde con la historia. Con pocos elementos, la obra construyó distintos espacios y situaciones, demostrando la creatividad en el uso de recursos. La propuesta incorporó música, coreografías y transformaciones de vestuario a la vista del público, enriqueciendo la narrativa.

Para esta producción se realizaron más de cien ensayos. El equipo creativo incluyó a Ricardo Rodríguez como coach vocal, Malcolm Cosío en coreografía y asistencia general, Luis Antonio García en la elaboración de pistas musicales con inteligencia artificial, y Pedro Pablo Camacho en el diseño de vestuario.

Lázaro Fernando ha expresado interés en dar continuidad al proyecto, con la posibilidad de una segunda presentación el 29 de noviembre y una temporada más amplia durante 2027. La función dejó en evidencia que el teatro sigue siendo un espacio de encuentro y disfrute compartido.

Pies de foto:

María Magdalena durante la puesta en escena en el Teatro Socorro Astol.

El público disfruta la obra “Crónica de una gran actriz que no lo fue” en Culiacán.

Lázaro Fernando, director de Sabaiba Teatro, observa la reacción de la audiencia.