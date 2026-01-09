María San Felipe llega este sábado a Culiacán con su recital ‘Por si volvieras’

Este sábado 10 de enero a las 18:00 horas, se presentará el recital poético “Por si volvieras”, a cargo de María San Felipe en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte de su Gira 2026, con entrada libre a todo el público.

María San Felipe es una figura emblemática de la escena artística y musical de México, quien fusiona lo ancestral con lo contemporáneo a través de su voz, letras y presentaciones visuales. Su presencia escénica llena de poesía y energía espiritual la han convertido en un referente del arte libre y profundo.

“Por si volvieras”, el musical, se integra de 11 poemas breves y 10 canciones inéditas que hilvanan una historia para contar y cantar, solo su voz y el acompañamiento de una guitarra acústica, al amor en la vida del ser humano, desde el enamoramiento al dolor de la pérdida en todas sus formas y etapas, abordando así la melancolía y el sentimiento en la medida justa.

Es un retrato del amor perdido, a través de una poesía clara, actual, profunda y una interpretación desgarradora en las canciones y los poemas que son el hilo conductor de un espectáculo lleno de melancolía que sumergen al oyente en los sentimientos más profundos y abren canales donde exorcizar el dolor y la pena a través de la música de la guitarra y la voz cantada y hablada.