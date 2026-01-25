Mariana Guerrero: ‘Nunca pensé llegar, pero hoy se cumple uno de mis sueños’

Mariana Guerrero se coronó este sábado como Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, en un certamen lleno de emoción y expectativas.

En entrevista con Noroeste expresó su sorpresa y felicidad tras recibir la corona.

“La verdad, nunca pensé llegar acá, pero pues hoy ya se cumplió uno de mis sueños, la verdad. Estoy muy feliz y estoy en shock”, comentó.

Sobre el empate que se presentó durante la elección, la soberana explicó con alegría.

“Un empate, pero pues gracias a Dios, fue para bien, fue para ganar”, refiriéndose a la decisión final del jurado que la distinguió como Reina de los Juegos Florales.

Mariana aprovechó para invitar a la ciudadanía a disfrutar del Carnaval.

“Pues me encanta Mazatlán. Los invito al Carnaval de Mazatlán, es lo más bello que van a ver en el mundo. Y me encantaría verlos en el desfile para saludarlos. Los invito del 12 al 17 de febrero”.

Respecto a cómo vivirá la fiesta una vez coronada, Mariana aseguró que lo hará con intensidad y alegría.

“Pues al máximo, la verdad, sigo soñada. No, no sé si voy a seguir soñando, la verdad. Fue una preparación dura y un trabajo muy largo, pero valió muchísimo la pena, muchas gracias a todos los que me apoyaron”, dijo.

El viernes 13 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal se efectuará la ceremonia de coronación de Mariana I, que estará enmarcada por el espectáculo musical “Yo sé que te acordarás”, una velada nostálgica que rendirá un merecido homenaje a la trayectoria del “Rey de la Banda”, Don Germán Lizárraga.