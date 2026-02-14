Mariana I ya es reina en los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán

La tradición se cumplió y Mariana Guerrero fue coronada como Mariana I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, en una velada donde la poesía y la música se fundieron bajo el espíritu del lema “Arriba la tambora”.

Ante un Estadio Teodoro Mariscal lleno, la soberana recibió sus atributos reales de manos del poeta Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía por su obra “Nada en un verso me es ajeno”.

Como dicta la tradición, la Reina entregó al vate la flor natural, símbolo máximo de la Fiesta Culta, en un momento cargado de solemnidad.

Ataviada con un vestido en color menta y destellos dorados, diseño del escuinapense Andrés Romo y confeccionado por Sodelva Ríos, Mariana I lució radiante en esta edición 101 de los Juegos Florales.

Su porte escénico confirmó su vínculo con el Carnaval, fiesta en la que ha participado desde años anteriores como bailarina en coreografías de coronaciones y elecciones.

La ceremonia, inspirada en la música regional y la identidad mexicana, combinó danza y un despliegue escénico que resaltó la esencia cultural del Carnaval.

El acto de coronación dio inicio con la melodía Mazatlán interpretada por la OSSLA a cargo del director huésped Samuel Murillo.

Posteriormente se integró la Banda Estrella de Sinaloa de don Germán Lizárraga y los bailarines del Ballet de Folclórico de Cultura, escuchándose música de viento entre ellas melodías como Cinco de Chicles y El Manicero, que tenía atento a los asistentes, al momento de que fue presentada una de las embajadoras de las Artes, Karina Dueñas, quien es la homenajeada por sus 25 años de reinado.

La alegría de la ceremonia continuó al ritmo del Mambo número 8, que fue bien recibido por el público, para seguir con la fiesta sobre el escenario al ritmo del Toro Mambo, interpretado por el vocalista de la banda de Don Germán, que hizo que el público se pusiera en ambiente

La banda continuó deleitando a los presentes con su música al interpretar la alegre canción El Palo Verde.

Regresó la OSSLA y con la música de la India Bonita, arribaron al escenario las Princesas Reales, Karely, Danya y Montserrat.

En la velada no podía faltar una de las piezas más emblemáticas mexicanas como El Barzón, para poco después se dejará escuchar la pieza El Olotito. El ensamble musical continuó, así como las coreografías realizadas por los bailarines.

Con la corona ceñida y desde su trono, Mariana I saludó emocionada a los asistentes, mientras estallaron los fuegos artificiales en el cielo del Estadio Teodoro Mariscal.