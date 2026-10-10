Mariela Angulo lleva su voz contralto a la ópera nacional

Con una voz contralto de registro grave y timbre oscuro, la cantante sinaloense Mariela Angulo continúa abriéndose paso en la escena operística nacional, con participaciones en producciones líricas, galas musicales y conciertos de canto sacro. Originaria de Culiacán y egresada de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes (CMA) de Mazatlán, la intérprete prepara actualmente el repertorio para protagonizar en 2027 la ópera The Medium, del compositor Gian Carlo Menotti, en la Ciudad de México. Los ensayos intensivos para este proyecto comenzarán en noviembre.

La contralto ha participado en producciones como Gianni Schicchi y Mese Mariano, además de interpretar el papel de Rosa Hernández en I’m A Dreamer Who No Longer Dream. ( )

La producción representa un nuevo paso en su trayectoria, pues la obra, que ya ha interpretado en tres ocasiones en Sinaloa, llegará a la capital del país con un montaje escénico de mayor alcance. “Estoy muy contenta porque The Medium es una de las obras más importantes que me ha tocado interpretar. Me encanta, la he presentado tres veces en Sinaloa y ahora me preparo para llevarla fuera; sigo estudiando canto y actuación para futuros proyectos que pronto daré a conocer”, compartió la cantante. Al recordar los últimos tres años de su carrera, Angulo los describe como una etapa de crecimiento artístico que la ha llevado a presentarse en escenarios de Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, Culiacán y Mazatlán.

Además de su carrera operística, Mariela Angulo se desempeña como docente del Centro Municipal de las Artes de Mazatlán y es directora del Coro Infantil del CMA. ( )

Entre sus participaciones destaca el papel protagónico de Rosa Hernández en el estreno latinoamericano de la ópera I’m A Dreamer Who No Longer Dream, del compositor Jorge Sosa. También participó en Abstractio musica in facie mortis ossia un Requiem, bajo la dirección del maestro Omar Nieto.

La intérprete mantiene una preparación constante para perfeccionar su técnica vocal y repertorio. ( )

En Sinaloa ha colaborado con el tenor José Manuel Chú en producciones como Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, y Mese Mariano, de Umberto Giordano, experiencias que han contribuido a ampliar su repertorio y experiencia escénica. Para la contralto, la preparación constante es una parte esencial de su desarrollo profesional, tanto para abordar nuevas obras como para perfeccionar las que ya forman parte de su repertorio. “Siempre estoy estudiando, abordando obras nuevas o perfeccionando las que ya tengo, tanto en la parte musical como técnica. Eso me ha dado grandes satisfacciones porque hay mucha gente que confía en mi trabajo por eso, me encanta. Mantenerse activa te abre camino, te abre las puertas y cuando menos esperas te invitan por aquí, te hablan de México o Guadalajara”, expresó.

La cantante ha llevado su talento a escenarios de distintas ciudades de México. ( )