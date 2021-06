$!Martín Ávila Amézquita, 45 años imprimiendo el sello definitivo en la Banda Los Tamazulas de Culiacán

Fundador de una de las más genuinas expresiones musicales como es la de la tambora sinaloense, don Martín compartió sus vivencias del periodo del General Leyva.

“Yo ya estaba aquí (1958) el General trajo a un maestro de México, Eugenio Martínez Sánchez, y yo fui de oyente porque no sabía leer, era militar, muy duro pero era muy buen músico y tocaba clarinete, muy buen clarinetista y me agarró a mi porque le gustó mi sonido y me escogió para trompeta primera, pero yo le dije que no sabía leer; me dijo que ya sabía que no sabía leer pero tienes muy buena memoria, y me acuerdo que cuando la banda tocó el primer concierto en el atrio de la iglesia tocamos Un viaje a Moscú, una obra muy grande, y yo la toqué de memoria, los demás leyendo y yo de memoria, de trompeta solista, con ese tema debutó la banda del General Leyva”, expresó.

“El músico, a cada pieza que toque debe ponerle el por qué es esa pieza, si es para enamorar, meterle el amor, si es para pelear meterle el modo que peleen, ese es el secreto del músico que toca bien, darle sentimiento a cada selección y eso lo traje yo de natural, nadie me enseñó, yo de pura memoria nomás, pero es natural”.

En cuanto a la posibilidad del renacimiento de la banda Los Tamazulas de Culiacán, el legendario trompetista expresó que no es posible.

“No se puede porque no hay material para hacerla otra vez, es la verdad, desgraciadamente los jóvenes no quieren, ahorita se usa tocar mucho y ganar dinero, pero superarse no, entonces no se puede”, dijo.

“Yo pienso que todo lo que se hereda sería tristeza, porque sería hablar de algo que terminó, el liderazgo que tuvo Manuel Meza y demostró tantos años, solamente en casos especiales de la empresa en los que sale líder y el hijo y asume la estafeta, pero en el caso de Manuel Meza, no tuvo hijos músicos; y es muy importante tener sentido de la pertenencia, que te guste lo que tú tienes y lo defiendes todos los días, lo recreas, es muy importante en todo, entonces creo que es imposible”.