Marysol Galván presenta ‘Mis fantasmas’ en el Centro Cultural del Bachiller “Mazatl”

En el acto, la artista expresó unas palabras de agradecimiento a los asistentes.

“Aquí creo yo que los invitados especiales son los estudiantes, los jóvenes, todo este discurso todo va dirigido a ustedes jóvenes, tanto los talleres, cómo la galería, la muestra, como la oferta que se da aquí, bajo ese principio, cuando me dijeron que si tenía obra, si tenía, pero no como para armar una colección, sin embargo dije que si era para los estudiante, porque yo también fui maestra mucho tiempo dije si, va, aquí lo importante no es que el sitio este abierto y que exista, si no que ustedes lo visiten, y que ustedes inviten gente, y sobre todo que se motiven ustedes a exponer, si ustedes son creativos, o tienen una idea, o conocer a alguien, que sepan que esté espacio no solo esta para lo que ya tenemos muchos tiempo haciéndolo, si no para los que quieran hacerlo, y los que están aprendiendo, porque ese es el futuro de estos lugares”, les explicó a los estudiantes en su discurso.

A su vez, Yadira Osuna Rodríguez, anunció la serie de talleres con los que cuenta Cobaes, en los planteles de El Rosario, San Ignacio, Escuinapa, Concordia y Mazatlán, que promueve la Zona 05.