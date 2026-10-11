Marysol Galván presenta su ‘mundo raro’ en la Galería Rubio

Con personajes llenos de alegría, una mezcla de colores y técnicas que reflejan su personalidad creativa, la artista mazatleca Marysol Galván Pelayo inauguró su exposición individual “Mi mundo raro”, integrada por 31 obras que invitan al público a descubrir su universo artístico en la Galería Rubio.

La muestra representa la octava exposición individual de la creadora, quien comparte una colección inédita en la que convergen su identidad, imaginación y gusto por experimentar con distintas formas de expresión plástica.

Durante la apertura, familiares, amigos y amantes del arte se reunieron para conocer las piezas, en una ceremonia que comenzó con las palabras de bienvenida de Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA).

En su intervención, Galván Pelayo agradeció la asistencia del público y compartió algunos aspectos del proceso creativo detrás de “Mi mundo raro”, una propuesta en la que el color surgió de manera espontánea y se convirtió en uno de los elementos centrales de la colección.

La artista recurrió a técnicas como acuarela, crayolas, gises y collage para dar forma a personajes y composiciones que destacan por su carácter lúdico y una estética que busca conectar con espectadores de distintas edades.

Con casi tres décadas de trayectoria, la creadora encuentra en esta exposición una oportunidad para compartir una faceta personal de su trabajo y mostrar cómo la experimentación con materiales y colores continúa formando parte de su búsqueda artística.

Arte y música en un mismo espacio

La inauguración también estuvo acompañada por una selección musical a cargo del DJ Miguel, quien mezcló rock, house, música alternativa y new wave, géneros que forman parte de las influencias de la artista y que contribuyeron a crear una atmósfera distinta durante el recorrido por la galería.

Entre conversaciones y comentarios sobre las piezas, los asistentes recorrieron la exposición y encontraron en sus colores y personajes una propuesta cercana, pensada para despertar la curiosidad y el disfrute del arte.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de noviembre en la Galería Rubio, donde podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, así como los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.