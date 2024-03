Energía pura. Caminas por las calles y sonríes sin razón... aparente, tú sabes lo bien que te sientes por estar aquí, que el viento alborote tu pelo, que sin cantar paladees esa canción que te eleva y te esclarece el día. Tu rostro asoma una voz poderosa que atribuyes a los rayos de sol. Nada especial, la rutina de siempre decorada con el violeta de las flores. Esperas el alto del semáforo y recuerdas la reacción del colega en plena feria del libro y su cambio de gesto cuando supo tu código postal, —el referente geográfico por antonomasia— y en tono vituperio dijo: ¡ah!, eres de rancho. Se escuchó a sí mismo, era el mes de la mujer, quiso reparar... ya era tarde. Sonríes al conocer la entraña del colega, del sabio, del poeta. El semáforo en verde; avanzas.

Puede pasar de todo en la ciudad del viene viene, de los tamales de verde y de rojo, de osados ambulantes callejeros compradores de colchones y lavadoras viejas, del sonido aterrador de alertas sísmicas, de amenazantes días sin agua... historias estrambóticas de todo calibre, más nada que no equilibre la radiante belleza de marzo y sus jacarandas azul violeta. Nada que no enderece un soplo de viento y el sol brillante de este bendito mes... mes de marchas coloridas, de ferias librescas, de voces nuevas y vibrantes. Tiempos traen tiempos y marzo reaparece y asoma un fresco coqueteo, un vientecillo de inspiración renovada que invita a escuchar la voz que no usa palabras, esa que se esconde entre las hojas de los árboles y está presta a vestirnos de gotas de belleza.