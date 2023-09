“De alguna manera, por mis propias raíces, el cine que he podido ofrecer es distinto a lo que hacen ahí y no hay que ver la mexicanidad como un obstáculo, sino por el contrario, ver la mexicanidad como una virtud”, asentó.

“Puede ser peligrosa porque puede copiar las caras y voces de actores. Puede escribir guiones o corregir guiones de una manera un poco engañosa, y más que importante es preocupante que la AI puede estar al servicio de noticias falsas y en un mundo donde nuestra democracia está todo el tiempo en la balanza puede ser peligroso”, asentó.

Sobre sus procesos creativos, reconoció que cuando está trabajando en una película, no hay mañana que se despierte en que no sienta una especie casi de terror, de no poder resolver lo que hará ese mismo día; cada día es un gran obstáculo, pero no deben verse como malos, sino como un punto de partida.

“Hay una noción falsa del éxito, no tiene nada que ver con la percepción externa, con los logros, el éxito se llama aprendizaje. El fracaso son los grandes éxitos siempre y cuando los trasciendan como parte de tu experiencia y aprendizaje”, manifestó.

Sin embargo, destacó que algo importante en el proceso creativo es dar importancia a la vida personal, equilibrarla con el desarrollo profesional.

Cuarón manifestó que si bien es cierto que hay carreras como la del cine que requiere de algún sacrificio, este debe ser a corto plazo porque a final de cuentas, la vida es más importante que la empresa que se esté haciendo.

Destacó la importancia de que la carrera que se desarrolle, siempre se busque construir una comunidad que impulse a cada uno a seguir creciendo y tratar de ser mejores.

Y puso como ejemplo la relación que él ha establecido con los otros directores mexicanos, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, con quienes además de la relación de amistad que los une, también coinciden en la crítica feroz que se ejerce en su trabajo.

Porque en una comunidad, añadió, es importante que haya crítica, porque eso siempre tendrá una incidencia para hacer mejor las cosas.