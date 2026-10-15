Masin lleva arte y cine clásico al público

El Museo de Arte de Sinaloa acercó al público a la obra del artista Leopoldo Flores y proyectó la clásica comedia “Calabacitas tiernas”, de Germán Valdez “Tin Tan”, el pasado miércoles 14 de octubre en Culiacán. La jornada permitió profundizar en el patrimonio plástico y cinematográfico.

La actividad, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, incluyó la presentación de la Pieza del Mes, una obra sin título de Flores, y la proyección de la película, como parte de las iniciativas del Cine Club Masin.

Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Masin, compartió que la explicación de la obra propició un acercamiento al pensamiento del creador mexiquense, Leopoldo Flores, y su propuesta plástica, lo que permitió a los asistentes profundizar en el conocimiento del artista y su propuesta.

La pieza presentada, realizada en 1999 con la técnica de óleo sobre tela y dimensiones de 120 por 100 centímetros, forma parte de la Colección ISIC-MASIN. Leopoldo Flores, reconocido por su trabajo en la pintura, la escultura y el arte monumental, tiene entre sus proyectos el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca.

Posteriormente, el Cine Club ofreció la proyección de la comedia mexicana “Calabacitas tiernas (¡Ay qué bonitas piernas!)”, dirigida por Gilberto Martínez Solares y protagonizada por Germán Valdez “Tin Tan” y Rosita Quintana.