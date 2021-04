Max Torres, músico de la Orquesta del Teatro Ángela Peralta, compite en certamen mundial

El músico de orquesta Max Torres Chávez es parte de los finalistas del certamen que organiza la asociación internacional Music to save humanity, en la categoría Contrabajista.

Torres Chávez forma parte de la Orquesta del Teatro Ángela Peralta, que se destaca por ser una agrupación llena de músicos virtuosos. Emocionado y satisfecho por lo logrado, el docente narró que ingresó a este certamen gracias a la invitación de un amigo, fue con la pieza musical Primer movimiento del concierto de Giovanni Bottesini con la cual ha sorteado dos fases del certamen mundial, que se realizó en esta edición de manera virtual, se dio a conocer en un comunicado de prensa del Instituto de Cultura de Mazatlán.

“Es un concierto que me gusta mucho, lo he tocado como solista en varias orquestas, incluso aquí en Mazatlán, es un concierto muy bonito y representativo. Me siento honrado por las circunstancias, es un honor porque es un concurso internacional, seguramente hay músicos jóvenes talentosos y de diferentes partes del mundo”, expresó el contrabajista Max Torres Chávez.

Será en los próximos días cuando se dé a conocer a los ganadores y mediante una llamada telefónica se sabrá el veredicto del jurado de este evento.

El comunicado destaca la invitación del músico a la sociedad mazatleca a que se acerque a la Orquesta del Teatro Ángela Peralta, que define como una agrupación con un gran repertorio de calidad, fresca, donde el talento individual se refleja en creaciones musicalmente majestuosas.

Max Torres es un cantante y contrabajista destacado con más de 10 años de trayectoria en Mazatlán, donde previamente había formado parte de la Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Querétaro, Camerata de Coahuila, miembro invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras por mencionar algunas.