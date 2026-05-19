Mazatlán busca reunir a 80 mil personas en el Día de la Música

Con la meta de reunir a 80 mil personas en el Centro Histórico de Mazatlán, el Instituto Municipal de Cultura prepara una de las celebraciones más ambiciosas para el próximo 6 de junio, cuando se celebre el Día de la Música, donde el arte, el bienestar y la convivencia social serán los ejes principales.

Durante la presentación del proyecto ante empresarios y representantes de diversos sectores, el director de Cultura, Óscar García, destacó que el objetivo es transformar la ciudad a través de la música y las expresiones artísticas, involucrando a toda la comunidad.

En la reunión, que tuvo lugar en la Galería Ángela Peralta, también estuvo presente la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó las audiciones que se realizarán para buscar talentos mazatlecos que estarán sobre los escenarios.

“Queremos 80 mil gentes en el Centro Histórico ese día. Lo hemos logrado antes y queremos demostrar que Mazatlán puede vivir la cultura en paz, en familia y con alegría”, expresó García.

El funcionario explicó que la jornada contará con nueve escenarios distribuidos desde el Teatro Ángela Peralta hasta Olas Altas, donde habrá conciertos, actividades interactivas, karaoke, música regional, tambora, boleros, propuestas ancestrales y espacios para nuevos talentos.

García insistió en que la cultura no debe verse como un privilegio elitista, sino como un derecho y una herramienta de bienestar social.

“Está científicamente comprobado que el arte y la cultura generan bienestar, ayudan a la salud emocional y fortalecen a las comunidades”, señaló al citar investigaciones internacionales sobre el impacto positivo de las actividades artísticas.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la salida de la orquesta del Centro Municipal de Artes a las calles para interactuar directamente con el público, además de talleres de mandalas para niños y zonas de convivencia impulsadas por empresas locales.

También se realizarán audiciones abiertas del 18 al 21 de mayo en el CMA, para descubrir nuevos talentos musicales, quienes podrían compartir escenario con artistas consolidados.

“Hay talentos que necesitan una oportunidad, queremos generar becas y abrir caminos para que niños, jóvenes y adultos encuentren en la cultura una posibilidad de crecimiento”, comentó.

Algunas compañías ya se comprometieron a llevar decenas de colaboradores al evento y a impulsar futuras dinámicas culturales internas.

“No se trata solamente de conciertos, sino de crear comunidad, de recuperar el sentido de pertenencia y demostrar que la música puede ser un sendero de paz”, afirmó.

La programación incluirá desde música clásica y ópera hasta banda sinaloense, mariachi, boleros y karaoke abierto al público, todo de manera gratuita gracias al respaldo de patrocinadores y aliados culturales.

Se presentará Raúl Sandoval

La celebración del Día de la Música en Mazatlán reunirá a artistas locales y nacionales en distintos escenarios del Centro Histórico.

Entre los invitados especiales destaca la participación del cantante Raúl Sandoval, quien encabezará el escenario “Sonidos de México” junto a la intérprete Silvia Zepeda, en una velada enfocada en la música vernácula y la identidad nacional.

El programa también contempla la presencia de la Camerata Mazatlán, dirigida por Sergio Freeman, además de la participación de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán en el Teatro Ángela Peralta.

En Olas Altas se presentará la reconocida Orquesta Nacho Millán y sus Vagos con dos funciones dentro del programa “Nostalgia”, mientras que diversos espacios estarán abiertos para nuevos talentos y agrupaciones emergentes.

La fiesta musical incluirá además escenarios de karaoke, música romántica, banda sinaloense, boleros y actividades interactivas para el público.

Los escenarios son:

1. Templo de la Música. Teatro Ángela Peralta. Funciones: 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

2. Escenario CMA. Calle Constitución y Museo de la Música. Horario: 17:00 a 20:00 horas

3. Escenario Quisco. Plazuela Machado. Horario: 18:00 a 23:00 horas.

4. Escenario Heriberto Frías. Calle Libertad y Heriberto Frías. Horario: 18:00 a 23:00 horas.

5. Templete frente al Museo de Arte. Calle Venustiano Carranza. Horario: 18:00 a 23:00 horas.

6. Interior del Museo de Arte de Mazatlán. Horario: 18:00 a 23:00 horas.

7. Olas Altas. Escudo de Mazatlán. Horario: 19:00 y 23:00 horas.

8. Olas Altas. Constitución. Horario: 19:00 a 23:00 horas.

9. Tres puntos de karaoke ubicados en Venustiano Carranza y Sixto Osuna.

Para agendar

Evento: Día de la Música

Día: Sábado 6 de junio

Horario: 19:00 horas

Lugar: Centro Histórico de Mazatlán