Mazatlán celebra el Día del Payaso con fe, colores y una misa llena de sonrisas

Mazatlán vivió una mañana distinta este 10 de diciembre, cuando algunos payasos se reunieron para celebrar el Día del Payaso, una fecha que reconoce el oficio y la entrega de quienes dedican su vida a regalar sonrisas.

Con trajes coloridos, maquillaje alegre y el corazón lleno de gratitud, los artistas del humor se congregaron en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para participar en una misa solemne organizada por la Asociación de Payasos de Mazatlán.

El acto fue encabezado por Payasito Spaghetti Jr., presidente de la asociación, acompañado de entrañables figuras del gremio como Payaso Cartelitos, Payaso Trikis Trakes, Payaso Varicelin y Payasita Bombita Mix, entre otros integrantes que dieron un toque festivo y profundamente humano a la ceremonia.

Durante la misa, que ofició el Padre Armando Durán, los payasos agradecieron por un año más de trabajo, pidieron por la salud del gremio y renovaron su misión de llevar alegría incluso en los momentos más difíciles.

La celebración también sirvió como espacio para recordar a quienes ya no están, pero cuyo legado sigue vivo en cada risa que resuena en las calles del puerto.

Mazatlán tiene una larga tradición de artistas populares, y cuando sus payasos se reúnen, el ambiente vibra distinto, hay color, hay música, hay nostalgia, pero sobre todo, hay comunidad. Una comunidad que celebra la noble tarea de hacer reír y que reconoce a quienes, con un gesto sencillo, logran iluminar el día de cualquiera.