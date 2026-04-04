Mazatlán celebrará el Día Internacional de la Danza el 29 de abril

El próximo 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, una fecha que reconoce a esta disciplina como un lenguaje universal capaz de conectar culturas, emociones y generaciones a través del movimiento.

En Mazatlán, la conmemoración adquiere un sentido especial pues ese día a las 17:30 horas, en las letras de Mazatlán (antiguo Valentinos) reunirá a distintas manifestaciones dancísticas. Participarán la Compañía de Ballet Clásico del Instituto de Cultura, el Ballet Folclórico y la Escuela Profesional de Danza Contemporánea, mostrando la diversidad, técnica y sensibilidad que caracteriza a la formación artística en la ciudad.

Esta celebración organizada por el Gobierno de Mazatlán y el Instituto Municipal de Cultura, pone en valor la riqueza de la expresión corporal y su impacto en la vida humana, al tiempo que recuerda el natalicio de Jean-Georges Noverre, figura clave en la historia de la danza y considerado el creador del ballet moderno, cuyo legado transformó la manera de concebir el arte escénico.

La jornada promete ser un encuentro donde la tradición y la contemporaneidad dialogan a través del cuerpo, celebrando la danza no solo como espectáculo, sino como una forma de identidad, memoria y expresión colectiva.