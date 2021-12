$!Mazatlán festejará fin de año con ‘Bienvenido 2022’

Los accesos se abrirán a las 20:00 horas; las personas tendrán hasta las 22:00 horas para hacer valida su reservación.

El Alcalde de Mazatlán dijo que este evento se realizará con la intención que las familias disfruten en grande la celebración de año nuevo, “queremos fomentar la unión de la familia; hay familias que no tienen dónde festejar estos eventos, no hacen nada por falta de recursos económicos. Hoy se los ponemos a los ciudadanos sin costo, quien pueda pagar una mesa que bueno y quien no, puede sentarse en todos los lugares que se permiten y divertirse con música y grandes sorpresas”.