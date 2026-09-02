$!Mazatlán hace historia en Bellas Artes con obra de danza

El Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” es un certamen de creación coreográfica contemporánea organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su objetivo es fomentar la creación y difusión de la danza contemporánea en México, ofreciendo un espacio de visibilidad a coreógrafos y bailarines.

La llegada de “Vertical” a la etapa final del Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM posicionó a la EPDM en un escenario de relevancia nacional.

La obra “Vertical”, del coreógrafo Johnny Millán, se presentó el en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en la final del Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” marca un hito para la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

Bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán presentan la obra “Vertical” en el Palacio de Bellas Artes.

Bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán presentan la obra “Vertical” en el Palacio de Bellas Artes.

El coreógrafo Johnny Millán, co-director de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, llevó la obra a la Categoría B (Trayectoria en consolidación).

La maestra Xitlali Piña, co-directora de la EPDM, señaló que esta participación es un acontecimiento para la institución.

“Ver a estudiantes y egresados de la EPDM reunidos en una convocatoria de esta magnitud y participando en uno de los certámenes de México, en un escenario como el Palacio de Bellas Artes, es un motivo de orgullo para toda la comunidad epedemiana”, expresó.

Piña agregó que es una muestra de que el trabajo desarrollado en las aulas puede trascender los espacios formativos y tener presencia en la escena nacional. “Nuestros egresados y estudiantes están en todas partes: en festivales, en convocatorias de becas, en compañías, en proyectos independientes, en espacios educativos, en procesos de investigación y creación, en concursos y ahora en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga”, mencionó.

La función final reunió propuestas dancísticas del país. Para Mazatlán, el evento tuvo una dimensión al mostrar la interpretación y el talento de maestros, alumnos y egresados de distintas generaciones de la EPDM.

Con su actuación, Johnny Millán, alumnos y bailarines egresados de la EPDM dejaron una huella en la danza contemporánea de Sinaloa.