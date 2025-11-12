Mazatlán, listo para celebrar el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses

Entre poesía, diálogo y creación, Mazatlán se encuentra listo para recibir a más de sesenta escritoras de distintas regiones del país para celebrar la quinta edición del Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, que se pondrá en marcha de este jueves 13 al sábado 15 de noviembre, en distintos espacios del Centro Histórico del puerto.

Este encuentro se ha consolidado como uno de los principales foros para impulsar el talento literario femenino en el noroeste del país, además de promover el diálogo entre creadoras de diferentes generaciones, el cual es organizado por diferentes autoras locales.

La poeta y académica, Silvia Michel, quien forma parte del comité organizador de este evento, donde se le rendirá homenaje a la escritora Mónica Lavín, expresó que para esta edición se contará con la presencia de escritoras provenientes de distintas partes de la república, por lo que será lo que considera una auténtica celebración de las letras femeninas.

“Es un evento que ha crecido mucho, ya estamos en nuestra quinta edición, muy felices y contentas, porque, aunque el grado de dificultad cada vez es mayor, el compromiso también y eso nos llena de emoción”, comentó.

Silvia Michel comentó que para esta edición la programación contará con talleres, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y recorridos poéticos, siendo El Cuerpo Humano el hilo conductor que se convertirá en el territorio poético de las escritoras en su antología colectiva.

Como parte de esta compilación literaria, donde se encontrarán la poesía, el cuento y la prosa en torno a la corporalidad y la experiencia femenina, se tiene contemplado llevar a cabo un recorrido literario denominado ‘Sendero del Cuerpo’.

Este recorrido se pondrá en marcha la tarde de este jueves en punto de las 17:00 horas desde la Casa Haas hasta el Museo de Arte de Mazatlán, acompañado con música en vivo y lecturas al aire libre.

“Para esta edición nuestro vínculo con la lectura será el cuerpo. Por lo que vamos a realizar este recorrido en el cual tendremos odas, fragmentos de cuentos, poesía y prosa, donde todas las escritoras vamos a ir caminando, leyendo y cantando, por lo que será una gran fiesta de la poesía”, expresó.

Asimismo, Silvia Michel señaló que el encuentro contará con la participación de reconocidas autoras, las cuales estarán compartiendo sus experiencias con las nuevas plumas de la literatura femenina que forman parte de ese encuentro.

Entre algunas de estas autoras de renombre se encuentra la homenajeada, Mónica Lavín, Ernestina Yépiz, Roxana Elvridge-Thomas, Julieta Montero, Aleyda Rojo, entre otras.

Silvia Michel destacó que el encuentro ha logrado mantenerse gracias al esfuerzo colectivo que han realizado las escritoras de la entidad, así como también al apoyo de ciertas instituciones y voluntarios, teniendo un crecimiento importante para consolidarse como un espacio de encuentro, aprendizaje y sororidad literaria.

Nuestro encuentro se hace con mucho esfuerzo, cooperando entre nosotras las escritoras, cierto apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura y muchas voluntades locales, todo hecho con mucho cariño”, comentó.

“Este es un festival o congreso de escritoras para ir y observar, para encontrarnos en un espacio común donde todas estamos en diálogo, donde las escritoras emergentes aprenden de las de trayectoria, pero todas compartimos el mismo espacio a través de un diálogo libre”, agregó.

De esta forma, Mazatlán volverá a ser el escenario de una fiesta literaria con esta quinta edición del Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, donde la poesía, la narrativa y el arte se entrelazan para celebrar la voz de las mujeres que escriben y comparten su visión del mundo.

Finalmente, Silvia Michel mencionó que las actividades de este encuentro se estarán dividiendo en talleres, cursos y diálogos durante las mañanas, que serán exclusivos para las participantes del encuentro, así como presentaciones de libros, conferencias y presentaciones artísticas por la tarde, que serán abiertas al público en general.

La ceremonia de inauguración está programada para celebrarse este jueves 13 de noviembre en punto de las 9:00 horas en la explanada principal del Museo de Arte de Mazatlán.