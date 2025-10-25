$!Mazatlán prepara monumental celebración de Día de Muertos

La Perla del Pacífico se alista para una de las celebraciones más extraordinarias, espectaculares y alucinantes del año: el Día de Muertos, una fiesta de los vivos para honrar a los difuntos con respeto, creatividad y alegría, el próximo sábado 1 de noviembre.

Callejoneadas, exposición de catrinas comestibles, catrinas, fuego y música prepara el Gobierno de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, que dirige Oscar García Osuna, en un evento masivo que transformará el Centro Histórico en un escenario de ultratumba.

Exposición de Catrinas Comestibles en Casa Haas

Como parte de la vasta programación cultural para conmemorar el Día de Muertos, el público podrá asistir al Museo Casa Haas para admirar la exposición de Catrinas Comestibles. Esta singular y deliciosa instalación será creada por el artista mazatleco, Luis Antonio Ríos, creador de majestuoso vestuario real y reconocido por sus grandiosas Catrinas que dan lustre a la Callejoneada de Día de Muertos y han alcanzado reconocimiento internacional.

En la celebración nocturna destaca un recorrido al interior del Centro Municipal de las Artes y el emblemático Teatro Ángela Peralta. Decenas de artistas de todas las disciplinas —música, canto, danza, teatro, literatura y artes plásticas— del CMA participarán con presentaciones temáticas que prometen envolver al público en la mística de la fecha.