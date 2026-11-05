Mazatlán será sede de encuentro de escritoras y lectoras sinaloenses

Mazatlán será sede del sexto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, dedicado a Ana Belén López. Del 19 al 21 de noviembre, el evento reunirá a destacadas figuras literarias y visuales para promover la paz y fortalecer la expresión femenina. Se rendirá homenaje a Elena Garro.

El evento, bajo el lema “Listones por la Paz”, busca fortalecer los espacios de expresión literaria y fomentar la cultura de paz a través del arte. Las actividades se llevarán a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán y Casa Haas, organizadas en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El Instituto Sinaloense de Cultura impulsa la participación de las mujeres en el ámbito literario y artístico con este encuentro. A lo largo de sus ediciones previas, ha consolidado un espacio para el intercambio de experiencias y la visibilización del talento femenino en la región.

Silvia Michel, escritora y coordinadora de esta sexta edición, indicó que el evento reunirá a escritoras, poetas, lectoras, promotoras culturales y artistas plásticas. Ellas compartirán sus propuestas creativas mediante conferencias, presentaciones de libros, talleres, conversatorios, lecturas y exposiciones artísticas. El encuentro honra la trayectoria de Ana Belén López, poeta sinaloense fallecida en 2026, quien mantuvo un estrecho vínculo con esta comunidad literaria. También se rendirá un homenaje a Elena Garro, escritora mexicana del siglo XX, cuya obra narrativa y dramática es referente para nuevas generaciones.

Las actividades iniciarán el jueves 19 de noviembre a las 8:30 horas con el registro de participantes. A las 9:00 horas se realizará la inauguración oficial, con la participación de Raquel Cota en la narrativa inaugural y la apertura de la exposición del Colectivo de Mujeres Artistas.

Uno de los momentos importantes de la primera jornada será la inauguración de una exposición colectiva de 34 mujeres artistas plásticas. La muestra, coordinada por Marysol Galván Pelayo, se instalará en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán. Esta es la tercera vez que el colectivo participa en el Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, lo que consolida el vínculo entre la literatura y las artes visuales.

Entre las artistas participantes se encuentran Madisson Giraud, Rofelda González, Aislinn Tamara, Andrea Osterhout, Guille Blancarte, Alejandra Cisneros, Luz González, Edna Zamudio, Marysol Galván Pelayo, Gina Romina, Karimar Romo, Martha Parra, Jade Aca, Marcela Manrique, Giselle Aramburo, Laura Elena Serrano Chan, Melina Judith Olivares Núñez, Paulina Mellado, Ana Sofía Reyes Higuera, Irma Alicia Gastelum Duarte, Lupita Real, Cecilia García, Jessika Art, Gloria López Gavito, Karola Loria Montalvo, Pilar Aramburo Páez, Andrea Brambila, Laura Arias, Waldina Gutiérrez Gastelum, Elena Domines, Claudia Gallardo, Kari Lizárraga, Mariela Mexia y Lucía Leyva.

Posteriormente, a las 9:15 horas, se realizará el homenaje a la poeta Ana Belén López, con la participación de Silvia Michel, Leonor Ramírez y Laura Medina, bajo la coordinación de Lucía Leyva. Después, a las 10:20 horas, Ana Clavel tendrá un diálogo inaugural, moderado por Ely Estolano y Agustina Valenzuela.

A las 11:30 horas se presentará el libro digital Oaxaca: Arrullo de 8 vientos, una antología de Aymara Aruwiri, Haydee Ramos, Judith Ruíz y Dana Laila. La jornada matutina continuará a las 12:15 horas con el taller La metáfora: Metaufóricamente hablando, impartido por Roxana Elvridge-Thomas. Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, se desarrollarán dos sesiones de lectura y canto tituladas “Mujeres, memoria y paz”.

El viernes 20 de noviembre comenzará a las 9:00 horas con el taller Cuento contemporáneo, impartido por Ana García Bergua. A las 11:00 horas, Georgina Vázquez Veytia, psicóloga, ofrecerá el taller Cuando las palabras no salen: psicología del bloqueo, donde se abordarán aspectos relacionados con los procesos creativos.

A las 12:10 horas se presentará el poemario Recuerdos que ya no existen, de Rosy Palau, con comentarios de Julieta Montero. Posteriormente, a las 13:00 horas, tendrá lugar el conversatorio “Los caminos del libro. Autoras y editoras conversan”, con Ana García Bergua, Maritza López y Azucena Manjarrez.

Las actividades abiertas al público continuarán por la tarde en el Museo de Arte de Mazatlán. A partir de las 16:00 horas, se presentará el poemario Cartografía de una ciudad interior, de Ana Chig, comentado por Roxana Elvridge-Thomas. A las 17:00 horas se presentará El corazón de la mañana, de Guadalupe Ángeles.

A las 18:00 horas, Ana Clavel participará en la conversación “Autobiografía de la piel”, acompañada por Ely Estolano y Jox Castelo. Uno de los encuentros de la jornada se realizará a las 19:00 horas, con el diálogo “Que conversen las Ana's. La memoria como resistencia al olvido”, en el que participarán Ana Clavel, Ana García Bergua y Roxana Elvridge-Thomas.

El sábado 21 de noviembre, último día, iniciará a las 9:00 horas con el taller Textos eróticos breves, impartido por Ana Clavel. A las 11:10 horas se realizará la presentación de la novela El traje que la vida me regaló, de Guadalupe Rojas Garay.

A las 12:00 horas se desarrollará el conversatorio “La oralidad como inspiración y semilla”, con María Félix, Georgina Martínez, Esthela González y Alma Vitalis. A las 13:00 horas se presentará el libro de ensayos Shamhat. Las Magníficas, de Roxana Elvridge-Thomas.

La programación continuará a las 13:40 horas con la actividad Entre hojas: Un proceso natural de encuadernación, libro de artista, a cargo de Diane Hoffman. Las actividades vespertinas se trasladarán a Casa Haas, con entrada libre para el público.

A las 17:00 horas, Leonor Ramírez presentará Nómadas: Lectura performance. No todos los viajes necesitan carretera. Posteriormente, a las 17:40 horas, comenzará el programa especial dedicado a Elena Garro con la conferencia “El sueño como forma de conocimiento y revelación en Elena Garro”, impartida por Enna Osorio.

A las 18:20 horas tendrá lugar “Elena Garro: Memoria y palabra”, con comentarios de Ana Clavel, Roxana Elvridge-Thomas, Julieta Montero y Ana Chig, además de un momento musical a cargo de Frida Fernández. Durante esta actividad se realizarán lecturas del libro homenaje Sobrescribiendo a Elena y se entregará un reconocimiento especial a Ana Clavel.

La clausura oficial del encuentro está programada para las 20:00 horas, concluyendo tres días de actividades. El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Mazatlán, refrenda su compromiso con la promoción de la literatura, las artes visuales y el reconocimiento del talento de las mujeres sinaloenses.