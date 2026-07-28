Mazatlán será sede de la semifinal del Concurso México Canta, que se llevará a cabo el 31 de agosto, el histórico Teatro Ángela Peralta, anunció Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El certamen es impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.
Nació con la visión de renovar las narrativas musicales actuales, alejándose de la apología de la violencia para dar paso a composiciones que rescaten el amor, el desamor y la grandeza de nuestra nación, al tiempo que preservan los géneros tradicionales mexicanos.
Al dar a conocer las actividades del certamen, Curiel de Icaza informó que la respuesta a esta iniciativa ha sido histórica, con la inscripción de 16 mil 289 jóvenes, de los cuales 10 mil 528 son de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.
La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la importancia de que el puerto de Mazatlán haya sido elegido como una de las sedes de este proyecto nacional.
“Que Mazatlán haya sido elegido como sede de la semifinal de México Canta confirma que nuestro destino está preparado para recibir los grandes eventos que marcan la agenda nacional. La cultura también es turismo, genera derrama económica y proyecta la mejor imagen de Sinaloa ante millones de personas”, expresó.
El certamen contará con un despliegue masivo en medios de comunicación a través de cuatro programas especiales y transmisiones en 45 medios públicos, que se emitirán cada domingo de 19:00 a 21:00 horas.
Las actividades iniciarán el 23 de agosto desde el Million Dollar Theater, en Los Ángeles, California, donde se definirán seis finalistas mediante una elección basada al cien por ciento en el voto del público.
Posteriormente, el 31 de agosto, el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán será el escenario de la semifinal del concurso, consolidando al puerto como anfitrión de uno de los eventos culturales más relevantes del año.
La agenda continuará el 6 de septiembre con un programa de recapitulación para seleccionar al séptimo finalista, mientras que la gran final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Finalmente, el 15 de septiembre, los finalistas participarán en los festejos patrios que se llevarán a cabo en el Zócalo capitalino.