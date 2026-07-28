Mazatlán será sede de la semifinal del Concurso México Canta, que se llevará a cabo el 31 de agosto, el histórico Teatro Ángela Peralta, anunció Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El certamen es impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Nació con la visión de renovar las narrativas musicales actuales, alejándose de la apología de la violencia para dar paso a composiciones que rescaten el amor, el desamor y la grandeza de nuestra nación, al tiempo que preservan los géneros tradicionales mexicanos.

Al dar a conocer las actividades del certamen, Curiel de Icaza informó que la respuesta a esta iniciativa ha sido histórica, con la inscripción de 16 mil 289 jóvenes, de los cuales 10 mil 528 son de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.