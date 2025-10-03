Mazatlán será sede de la sexta edición de la ‘Temporada de Guitarra 2025-2026’

Con la participación de grandes exponentes musicales de carácter nacional e internacional, del 16 de octubre al 6 de marzo se efectuará en Mazatlán la sexta edición de la “Temporada de Guitarra 2025-2026”, con sedes el Teatro Ángela Peralta y el Museo de Arte de Mazatlán.

La subsecretaria de Promoción y Operación Turística, Michelle Aguilar Ramos, a nombre de la secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa, destacó que, con la temporada de guitarra se reafirma que Mazatlán no solamente es un destino de sol y playa sino que también es un destino con mucha cultura, música y experiencias únicas.

"Este ciclo de conciertos atraerá turistas que buscan un valor agregado a su visita, además que este tipo de eventos forman parte de la diversificación turística que impulsan a Mazatlán como un destino integral generando identidad, proyección internacional y consolidándose como un referente de primer nivel”, dijo.

Jorge Alberto Birrueta Rubio, productor ejecutivo de la Sociedad de la Guitarra Mazatlán A.C., coordinador del evento, explicó que serán seis presentaciones que se tendrán de octubre a marzo, entre los que se busca el fortalecimiento de la identidad artística local, el fomento al turismo cultural y la aportación que corresponde a crear espacios más seguros, inclusivos y sostenibles en Sinaloa.

Esta temporada, dijo, atrae tanto a los locales como a público de todo el estado y visitantes de diferentes regiones del país y del extranjero.

La temporada iniciará el 16 de octubre a las 17:00 horas en el Museo de Arte Mazatlán, con el Cuarteto de México, Raíces y horizontes, conformado por los guitarristas: Antonio Laguna, Arody García, Carlos Miramontes, y Daniel Olmos, concertista de Bellas Artes.

Para el 12 noviembre estará también en el Museo de Arte Mazatlán, Alejandra Moreno, quien entre sus logros está el haber obtenido el primer lugar del Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, uno de los principales concursos, junto con el concurso Francisco Tárrega y el de la Guitar Foundation of America.

El 11 de diciembre, en el mismo museo será el concierto de Alfredo Amezcua, quien tras una estancia en Darmstadt, Alemania. El virtuoso guitarrista mexicano regresa a México para formar a las nuevas generaciones de guitarristas, su primer concurso lo ganó a los 5 años de edad.

A su vez, Andrea González Caballero, después de una estancia en Italia, regresa a México como referente de las guitarristas más activas en el país. También es directora de la Orquesta Femenil de Guitarras “Sencuicati” y estará el jueves, 15 enero 2026 a las 19:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

El 5 de febrero se tiene prevista la participación de Edwin Montes, uno de los guitarristas mexicanos jóvenes más versátiles. Actualmente reside en San Diego, California.

Por último, Pablo Garibay con la Orquesta Sinfónica del Noroeste, estará el 6 de marzo en el Teatro Ángela Peralta.

Garibay es uno de los músicos más representativos de nuestro país, tras ganar el Concurso Francisco Tárrega, uno de los tres más importantes del mundo, ha realizado una prolífica carrera artística, principalmente con orquesta.

Para más información, los interesados pueden escribir al correo electrónico, www.guitarramazatlan.org.