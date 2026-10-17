Mazatlán vibra con The Beatles en su Festival Cultural

El Festival Cultural Sinaloa, en su trigésima quinta edición, es un evento de gran envergadura que recorrerá 20 municipios con más de 320 actividades artísticas. Su longevidad y alcance subrayan el compromiso cultural.

La velada se transformó en una fiesta de emociones, donde la música del cuarteto de Liverpool cobró vida a través de los acordes interpretados por talentos sinaloenses. Este evento especial fue producido para el FCS 2026.

Mazatlán inauguró la trigésima quinta edición del Festival Cultural Sinaloa 2026 con un exitoso tributo musical a The Beatles en el Teatro Ángela Peralta. El concierto, a sala llena, marcó el inicio de este evento que celebra tres décadas de vida cultural en el estado.

La inauguración contó con la presencia de autoridades culturales. Oscar García Osuna, director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, reflexionó sobre el esfuerzo y la constancia de tres décadas y media del festival. “Celebrar 35 ediciones del Festival Cultural de Sinaloa, se dicen fáciles, pero como la cultura demanda, es un gran reto... No es fácil, exige disciplina, insistiendo y persistiendo en que la cultura es un constructo de bienestar”, expresó García Osuna.

Por su parte, Rodolfo Arriaga, director artístico del Instituto Sinaloense de Cultura, compartió la emoción de ver el recinto lleno de vida. Indicó que esta edición recorrerá 20 municipios con más de 320 eventos. “Siendo las siete y 10 de la noche en esta maravilla que es Mazatlán, que es el Teatro Ángela Peralta, iniciamos las actividades del Festival Cultural Sinaloa en su edición número 35... Que ustedes lo disfruten”, señaló Arriaga.

El “Tributo a The Beatles” estuvo a cargo del Coro de la Ópera de Sinaloa, el sexteto de cuerdas y piano Melius Ensamble y el Grupo No. 9, bajo la dirección del maestro Marco Antonio Rodríguez. Juntos, crearon un puente sonoro intergeneracional.

La energía en el Teatro Ángela Peralta fue notable. Desde los primeros acordes, el público se entregó, llenando el recinto de aplausos y alegría. Varios asistentes se levantaron a bailar, contagiados por la música.

El programa incluyó temas como “Yesterday”, “She Loves You”, “Help!”, “Come Together”, “Here Comes the Sun”, “Let It Be”, “Hey Jude” e “Imagine”.

Ante la ovación y la exigencia del público, el concierto se prolongó con la interpretación de canciones legendarias como “Twist and Shout”, “Don’t Let Me Down” y “Get Back”. Estos temas fueron coreados por los presentes y algunos bailaron, cerrando una noche.

El espectáculo “Tributo a The Beatles” tendrá una segunda presentación en Navolato. Este arranque del FCS fue organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en colaboración con el Instituto de Cultura de Mazatlán.