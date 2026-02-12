Mazatlán ya tiene a su primer Rey del Carnaval: Javier I

“Somos gente de sal y sol, donde el mar brinda el ritmo y la tambora el sentimiento”, se dejó escuchar en el inicio de la coronación de Javier I, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

La alegría y las raíces mexicanas se vieron reflejadas en lo que fue la coronación del nuevo soberano de la máxima fiesta porteña, Javier I, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.

Canciones emblemáticas como Mi Diana, El Manicero, Pachuca, Cinco de Chicles, Estereofónica y el Pato Asado, enmarcaron la coronación del músico integrante de la Banda MS, mejor conocido como El Chiras.

Al ritmo de música mexicana y coreografía del folclor mexicano, Daniel Osuna, Rey de la alegría del Carnaval de 2001, recibió su homenaje.

Posteriormente, arribó al escenario Brayan I, quien saludó al público presente.

”Ser el rey de la alegría ha sido el mayor honor de mi vida he tenido el privilegio de ver el carnaval desde una perspectiva única y siendo el corazón de nuestra gente viendo la luz de los ojos de los niños y la emoción en el rostro de los adultos, este título no solamente es un símbolo de Mazatlán, es un gran sueño, gracias”, se dejó escuchar en el sonido local mientras Brayan I, se despidió como Rey de la Alegría 2025.

Víctor y Romeo, Marqués y Duque de esta edición, para posteriormente recibir al Príncipe Real, Guillermo Orrante, subieron a lo más alto del escenario.