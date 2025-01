Me ilusiona ser reina porque nací en el Carnaval del Milenio: Lesly Desireé

La máxima ilusión para Lesly Desireé Acosta Ibarra, es obtener la corona de Reina del Carnaval de Mazatlán 2025 porque nació en el Carnaval del Milenio.

“Me ilusiona ser Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 porque en febrero de 2025 cumplo 25 años y se celebran 25 años del Carnaval del Milenio, (en el 2000),año en que nací”, dijo emocionada Acosta Ibarra.

Candidata de la porra verde, la joven de 24 años se prepara para obtener la corona que ha soñado desde niña.

“Tengo (clases) de oratoria, pues doy conferencias por mi carrera y por eso me metí a oratoria. Considero que este certamen de belleza y criterio y mi carrera van de la mano, antes era demasiado introvertida y con terapia psicológica he salido adelante, soy más comunicativa, más expresiva, más segura en pasarela, la terapia ha sido muy importante porque en esta contienda necesitamos tener la mente fuerte para que los comentarios de la gente no nos afecten, porque no siempre la gente opina bien”, dijo.

La joven agresada de la licenciada en Biología Pesquera dijo que tiene un canal de divulgación cinetífica en redes.

“Estudié biología pesquera, hice una tesis acerca del camarón café en el Instituto de Ciencias del Mar y Biología de la UNAM, aquí en Mazatlán, soy divulgadora científica, tengo un canal de divulgación en redes sociales, donde destaco la educación ambiental y la contaminación en las playas por el micro plástico, que es mi fuerte.

El Carnaval señaló que significa la unión familiar y la total fiesta.

“El Carnaval de Mazatlán para mi significa unión familiar, es lo primero que pienso, porque mi parte favorita es el desfile, vas con tu familia, disfrutas, aprecias cada detalle, las alegorías, los carros alegóricos, todo, las reinas, aprecias los vestidos de las reinas hechos por manos orgullosamente mazatlecas, eso es lo que más me encanta de Carnaval”, afirma.

La joven dijo estar preparada para el momento de la elección, aunque señaló que el Teatro Ángela Peralta, sede del evento impone, pero que está enfocada en hacer una buena competencia.

“Me visualizo con una tranquilidad inmensa. Le pido a Dios que me de esa tranquilidad, me estoy preparando, pero el Teatro Ángela Peralta impone bastante y los nervios traicionan, por eso debemos tener un sistema nervioso tranquilo, estable, y yo me enfoco en esa tranquilidad y en llegar a la elección de reinas muy preparada”.

Lesly Desireé invitó a todos a disfrutar los eventos del Carnaval, ya que consideró que esta etapa ha sido una experiencia muy bonita e increíble para ella.

“Las fiestas, las coronaciones, los eventos culturales, todo es fiesta, cultura, el Carnaval de Mazatlán es hermoso”, dijo.