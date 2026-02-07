$!‘Me siento hija predilecta de Sinaloa y particularmente de Mazatlán’: Ana Clavel

MAZATLÁN._ La obra “Autobiografía de la piel”, de la escritora Ana Clavel, fue galardonada con el Premio Mazatlán de Literatura 2026. El evento, que forma parte del Carnaval Internacional de Mazatlán que esta edición lleva por nombre “Arriba la Tambora”, fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien junto a Manuel Iván Tostado, vicerrector de la UAS, hizo entrega del galardón y el premio en efectivo.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Teatro Ángela Peralta, estuvieron presentes Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura; y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Así como también Anahí Esparza y Mariana Guerrero, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2026, respectivamente.

En su mensaje, la galardonada expresó sentirse feliz de regresar a Sinaloa con este premio, luego de obtener aquí, cuando joven, el Premio Gilberto Owen. “Gracias desde el fondo de mi corazón que me acompañen aquí en esta celebración. Yo llevo, como les puedo decir, publicando, escribiendo desde los 18 años, ya en este momento de mi vida, pues ya son más de 40 los que he estado trabajando, concursando, leyendo, escribiendo,. Se dice fácil, pero es mucho tiempo y en especial tengo un cariño especial por Sinaloa porque aquí me dieron mi primer premio importante, el Premio Gilberto Owen”, recordó. “Después he venido tanto Culiacán como a Mazatlán en numerosas ocasiones; me ha tocado ser tallerista, coordinar alguna conferencia, tener grupos, he venido a presentaciones de libros, he acompañado al maestro Élmer Mendoza y él me ha acompañado a presentar... ayer lo comentaba en la presentación, yo no sé ustedes, pero yo me siento hija predilecta de Sinaloa y particularmente de Mazatlán”.

Posterior al acto protocolario, se celebró el espectáculo denominado “Sentimientos que dan orgullo”, que presentó el barítono Adán Pérez junto al maestro al piano Joel Qui, y las solistas Sarah Holcombe y Rebeca de Rueda.