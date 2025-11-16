Me voy llena de felicidad: Mónica Lavín tras su visita a Mazatlán

La escritora Mónica Lavín vivió en Mazatlán un homenaje que calificó como “una felicidad que no me cabe”, durante su participación en el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Julieta Montero.

En entrevista, expresó sentirse profundamente querida y reconocida por la dedicación que encontró en las organizadoras, lectoras y autoras asistentes.

Lavín impartió dos talleres que describió como momentos de chispa y entusiasmo.

“Nadie se rajó con los ejercicios, todas le entraron. Lo disfrutamos”, dijo.

Aseguró que los tres días del encuentro fueron una experiencia de disfrute y sorpresa, especialmente por el homenaje preparado para ella, que incluyó un banquete, la participación del coro de la UAdeO dirigido por la maestra Leonor Arreola, una escenificación a cargo de la actriz Cristina y el director Manuel Rochín, así como lecturas y palabras de otras escritoras.

Visiblemente conmovida, recordó la relación histórica de su familia con Sinaloa, ya que su madre llegó de niña exiliada de la Guerra Civil española, y el primer trabajo de su abuelo en México fue en el ingenio de Los Mochis. Estas historias, contó, marcaron la memoria familiar.

Durante el encuentro, Lavín confesó que ya piensa en regresar a Sinaloa, particularmente a Los Mochis, una ciudad que le es entrañable por su historia familiar y por la vitalidad de sus ferias del libro.

“Ya estaba yo viendo a ver si me vuelven a invitar a la feria de Los Mochis, porque es una feria que me gusta mucho”, compartió.

También evocó la generosidad que ha experimentado en el Estado a través de premios como el Gilberto Owen y el Premio Sinaloa, y sus constantes visitas a ferias del libro en Los Mochis y Culiacán.

Para Lavín, el encuentro reafirmó la importancia de crear comunidad en torno a la escritura, un oficio solitario que, dijo, se nutre de la fraternidad. Valoró especialmente la sororidad entre mujeres.

Describió cómo la convivencia, el apoyo mutuo y la energía compartida entre mujeres se dieron de manera natural, formando un colectivo fraterno que contrasta con la soledad habitual del trabajo literario.

“Veo que a las mujeres nos es muy fácil hacer eso... se da muy naturalmente”, afirmó al destacar la importancia de acompañarse, compartir y crear comunidad alrededor de la escritura.

La autora presentó además su novela más reciente, recién publicada, en un acto acompañado por Roxana Elvridge, en donde destacó el notable interés del público lector.

“He firmado muchos libros. Ha habido un pacto lector”.

Encantada con Mazatlán, por su oferta culinaria, el centro histórico y la historia literaria de figuras como Herman Melville, aseguró que volvería “a talleres, a vacaciones y a comer rico”.

Con humor y entusiasmo, ya anticipa nuevas visitas a ferias del libro en la región.

“Todo lo que podamos hacer con los libros, por la paz, por la hermandad, por poder vivir las calles que sean nuestras, hay que hacerlo”, aseguró.