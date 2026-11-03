Mediadores de lectura reciben colección de libros del FCE

Mediadores de lectura recibieron la colección completa de libros “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica, durante un encuentro regional en Culiacán. El evento, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, celebró 31 años del Programa Nacional Salas de Lectura en Sinaloa.

La entrega de esta colección se realizó en el encuentro regional de salas de lectura, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura a través de su programa Salas de Lectura. Los mediadores asistentes compartieron experiencias sobre el fomento a la lectura y participaron en la creación de fanzines.

El Programa Nacional Salas de Lectura, que celebra 31 años de existencia en Sinaloa, es una política pública que promueve la lectura a través de la participación voluntaria de miles de personas. Estas personas, conocidas como mediadores, llevan libros a diversas comunidades, transformando parques, hospitales, refugios, mercados y bibliotecas en puntos de encuentro que fortalecen los vínculos sociales.

La colección “25 para el 25” incluye títulos de autores latinoamericanos como “Operación Carlota” de Gabriel García Márquez, “Las historias prohibidas de Pulgarcito” de Roque Dalton, “Vientos de primavera” de Alaíde Foppa y “Guerra en el paraíso” de Carlos Montemayor.

También forman parte de la selección obras de Juan Gelman, José Donoso, Roberto Fernández Retamar, Piedad Bonnett, Miguel Ángel Asturias y Amparo Dávila. Otros libros de la colección son “La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara” de Eduardo Galeano, “Cuentos” de Juan Carlos Onetti, “Geografías” de Mario Benedetti y “El atravesado” de Andrés Caicedo, entre otros destacados autores.

En el encuentro, el Instituto Sinaloense de Cultura, por medio de su director general Juan Salvador Avilés Ochoa, Isaac Esparragoza Guerra, director de Bibliotecas, y Raúl Francisco Quiroz, Enlace Estatal del Programa Nacional Salas de Lectura, inició la distribución de los volúmenes. Los mediadores recibieron una colección completa, mientras que los jóvenes del estado obtuvieron de uno a tres libros para fomentar su interés.

La reunión marcó el inicio de las celebraciones por el 31 aniversario del Programa Nacional Salas de Lectura en Sinaloa, que culminarán en un mes con el Encuentro Estatal de Mediadores. Durante tres décadas, este programa ha impulsado la construcción de espacios donde la lectura es un medio para encontrarse y compartir la palabra.

Como parte de las actividades del fin de semana, se compartió información inherente al programa y se invitó a los mediadores a subir videos cortos a las plataformas y redes sociales para visibilizar sus trabajos cotidianos. Esta acción busca consolidar una estrategia nacional de fomento lector.

Además, el área editorial del Isic presentó una estrategia transversal de trabajo conjunto para la creación de textos. Asimismo, se impartió el taller de creación de fanzines, dirigido por Carolina Escalante Ochoa, como una estrategia innovadora de lectoescritura.