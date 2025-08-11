Melanie Raygoza proyecta el teatro en plataformas digitales

Su formación ha respondido a las exigencias del teatro contemporáneo y la industria audiovisual.

“El arte nos sensibiliza y nos humaniza, y el CMA me dio las herramientas para explorar y crear una fórmula que me ha permitido seguir vigente en esta carrera”.

“Fue una etapa que disfruté muchísimo, aprendí técnicas que, combinadas con mis vivencias, me han permitido mantenerme vigente y expresar emociones de manera única. Tuve la libertad de expresar, de conocerme como persona y como artista”, señala.

Su formación en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán dio a Melanie Raygoza la libertad de expresarse, de conocerse como persona y artista.

Sobre la diferencia entre actuar en teatro y frente a la cámara, Melanie explica:

“En el escenario sientes el contacto inmediato con el público; lo entregas todo en el momento. En cine y televisión trabajas de forma más técnica, enfocándote en gestos sutiles y en reaccionar a lo que sucede alrededor. Ambos formatos me apasionan porque cada uno exige una entrega distinta”.

Hoy, con una trayectoria que la lleva de los escenarios independientes a los sets de grandes plataformas, Melanie Raygoza encarna el perfil de actriz multidisciplinaria, proyectando el talento formado en Mazatlán hacia horizontes cada vez más amplios.

Su preparación académica, complementada con cursos especializados en actuación para televisión, cine y teatro, le ha permitido moverse con fluidez entre escenarios teatrales, sets de rodaje y plataformas digitales de alcance global.

Egresada de la Carrera en Arte Teatral del CMA, Melanie complementó su formación con estudios en instituciones como EACE, BM Casting, y programas enfocados en voz, dicción y actuación frente a cámara, además de clases de canto con la maestra Lucía Beyles, lo que le ha dado una preparación artística integral.

Su experiencia profesional es amplia y diversa. En el cine, participó en “Clay” bajo la dirección de Rubén Islas, consolidando su capacidad para trabajar en producciones cinematográficas de carácter independiente.

En televisión y plataformas digitales, su talento ha llegado a audiencias internacionales con personajes como Melanie en “Papás por Encargo” (Disney Plus) y Karla en “La Llamada de la Noche” (Netflix), plataformas que requieren un dominio técnico específico en actuación frente a cámara.

En el teatro ha interpretado personajes de gran riqueza emocional como Claire en “Generación Z”, Catalina en “La Nave” y Daniela en “Siempre Tendremos Dallas”, colaborando con directores de renombre como Manolo Díaz, Kathleen Tamayo, Luis Ibarra y Ramón Gómez “Polo”, en montajes que combinan dramaturgia contemporánea y experimentación escénica.

Además de su trabajo actoral, Melanie ha sido imagen de campañas publicitarias para marcas como Krispy-Kreme, Lizzo’s Music y Monos Bichis, mostrando su versatilidad en el medio audiovisual. Su incursión en el podcast “Diferentemente Iguales” evidencia su interés por ampliar sus herramientas comunicativas y conectar con nuevas audiencias.